La plateforme belge Live the World ambitionne de devenir une référence internationale en matière de voyages atypiques et d'expériences authentiques.

Spécialisée dans les récits de voyage en dehors des sentiers battus touristiques, la start-up anversoise Live The World a récemment mis la main sur son concurrent bruxellois Itinari. Ensemble, les deux plateformes disposent désormais d'un carnet de plus de 5.000 récits et conseils de voyage, tous rédigés par des collaborateurs locaux issus de 65 pays (et rémunérés), ainsi que d'une audience de quelque 5 millions de voyageurs à travers le monde. L'entreprise entend faciliter la vie et les vacances d'un large public, dont le point commun est d'être à la recherche d'expériences authentiques et représentatives de la culture locale de leur destination. "L'idée de lancer Live The World est née de ma propre frustration au moment d'organiser mes voyages, explique Joris Vanherp, fondateur et CEO de Live The World. J'adore voyager, découvrir des endroits uniques, des lieux moins touristiques. Mais planifier ce genre de voyage peut très vite) devenir fastidieux et chronophage, il faut écumer de nombreux blogs... Ce n'est finalement pas si facile de trouver des informations au-delà des incontournables du tourisme."

Pas de publireportages

Il y a deux ans, Joris Vanherp s'est donc jeté à l'eau, réalisant quelques mois plus tard une première levée de fonds auprès de fondations et de business angels. Si l'on ajoute les montants récoltés par Itinari, le nouvel attelage a déjà pu compter sur un investissement global de 1,5 million d'euros. "Notre business model consiste à mettre nos utilisateurs en contact avec des partenaires commerciaux, précise le fondateur de Live The World. Et la totalité de nos revenus provient de ces derniers, que ce soit sous la forme de commissions, de montants récurrents, ou autres." Dans les faits, cela se traduit par la présence de publicités à côté des récits de voyages ou encore par la mise en relation des utilisateurs avec des fournisseurs de services (hôtels, activités touristiques, agences de voyages, etc.). Mais jamais au travers de contenus rédactionnels à visée commerciale, insiste Joris Vanherp.

Vitesse supérieure

"Jusqu'à présent, nous avons surtout fait du proof of concept avec différents partenaires", poursuit l'entrepreneur, qui désormais entend passer à la vitesse supérieure. Au cours de l'année à venir, Live The World doit parachever l'élaboration de son outil en s'appuyant sur l'intelligence artificielle afin d'affiner la concordance entre les profils des voyageurs et les services proposés. Dans le même temps, la start-up prévoit une nouvelle levée de fonds qui, elle l'espère, avoisinera les 1,5 million d'euros, ce qui lui permettra de financer sa croissance. "Nous voulons augmenter notre chiffre d'affaires, mais également continuer à investir pour grandir le plus rapidement possible, l'échelle étant un élément clé de notre business. Notre principal objectif est d'atteindre 10 millions d'utilisateurs d'ici 2025, ce qui correspond à un doublement de nos chiffres actuels", conclut Joris Vanherp.

10 millions Le nombre d'utilisateurs que la plateforme espère atteindre en 2025, soit deux fois plus qu'aujourd'hui.

