L'assemblée générale extraordinaire de NewB, initialement attendue ce vendredi 6 janvier, est reportée au samedi 14 janvier, faute d'un nombre suffisant de coopérateurs inscrits, a annoncé jeudi la coopérative en difficultés financières.

Les coopérateurs de NewB, réunis en assemblée générale extraordinaire, doivent se prononcer sur l'opportunité d'un partenariat avec la banque coopérative VDK, dont le siège social se trouve à Gand.

"Comme on pouvait s'y attendre, le nombre d'inscrit·e·s à l'assemblée générale de ce 6 janvier (686 personnes) ne permet pas d'atteindre le quorum nécessaire de 50% de présence des coopérateur·rice·s (58.000 personnes) pour que l'assemblée générale puisse valablement se prononcer", annonce toutefois NewB dans une communication à ses coopérateurs.

"Dès lors, comme annoncé précédemment, pour éviter des lourdes dépenses alors que l'assemblée générale ne pourra prendre aucune décision, le conseil d'administration n'organisera pas de participation à distance et convoquera, comme exigé par la législation, une nouvelle assemblée générale extraordinaire ce samedi 14 janvier durant laquelle aucun quorum de présence n'est requis et sur la base du même ordre du jour", ajoute NewB.

En attendant, un groupe de travail regroupant des coopératrices et coopérateurs de NewB disposant d'une expertise financière s'est réuni pour se pencher sur le business plan lié au partenariat avec VDK bank. Les conclusions de ce groupe de travail seront communiquées lors de la prochaine assemblée générale, précise-t-on.

Si les coopérateurs approuvent le 14 janvier le partenariat avec VDK, le transfert de clientèle devrait avoir lieu "dans les premiers mois de 2023".

NewB avait été contrainte de cesser ses activités bancaires en octobre, faute d'avoir pu réunir les 40 millions d'euros nécessaires pour conserver sa licence. Placée sous la supervision d'un administrateur judiciaire, la banque a toutefois proposé "in extremis" un rapprochement avec VDK.

