NewB et vdk bank ont décidé d'unir leurs forces. Sous réserve de l'approbation des régulateurs, la coopérative NewB devient agent de vdk bank, ce qui lui permet de proposer une offre de produits bancaires plus large tandis que les clients de la banque NewB se voient transférés vers vdk bank.

De son côté, vdk bank étend ses activités à l'ensemble de la Belgique et la coopérative NewB devient un partenaire dans la poursuite du développement d'une pratique bancaire éthique et durable. L'assemblée générale de NewB doit encore confirmer ce plan samedi prochain.

vdk bank a été fondée en 1926 par le syndicat chrétien comme une caisse d'épargne à destination des travailleurs et travailleuses gantois. vdk bank est ensuite devenue une véritable banque active dans l'ensemble de la Région flamande. Elle compte environ 135 000 clients et est actuellement la seule banque belge membre de la Global Alliance for Banking on Values.

Pour NewB, "les deux institutions se rejoignent sur de nombreux aspects sociétaux et durables. Elles partagent d'ailleurs des engagements tels que le refus d'investir dans les combustibles fossiles. vdk bank et NewB sont convaincues que des prêts réfléchis et des investissements ciblés sont à même d'exercer un impact positif considérable dans la poursuite des enjeux sociétaux actuels. Dans ce contexte, une collaboration prend tout son sens et permettra de maximiser les effets vertueux d'une finance plus responsable".

De son côté, vdk bank étend ses activités à l'ensemble de la Belgique et la coopérative NewB devient un partenaire dans la poursuite du développement d'une pratique bancaire éthique et durable. L'assemblée générale de NewB doit encore confirmer ce plan samedi prochain.vdk bank a été fondée en 1926 par le syndicat chrétien comme une caisse d'épargne à destination des travailleurs et travailleuses gantois. vdk bank est ensuite devenue une véritable banque active dans l'ensemble de la Région flamande. Elle compte environ 135 000 clients et est actuellement la seule banque belge membre de la Global Alliance for Banking on Values.Pour NewB, "les deux institutions se rejoignent sur de nombreux aspects sociétaux et durables. Elles partagent d'ailleurs des engagements tels que le refus d'investir dans les combustibles fossiles. vdk bank et NewB sont convaincues que des prêts réfléchis et des investissements ciblés sont à même d'exercer un impact positif considérable dans la poursuite des enjeux sociétaux actuels. Dans ce contexte, une collaboration prend tout son sens et permettra de maximiser les effets vertueux d'une finance plus responsable".