Depuis fin juin, cette jeune quadra sérieuse et loquace dirige la banque Puilaetco Dewaay, spécialisée dans la gestion de patrimoine.

Atout juste 40 ans, Ludivine Pilate est l'un des rares profils féminins à occuper un poste en vue dans le secteur financier en Belgique. Et pas n'importe lequel puisque la jeune femme a endossé voici quelques semaines le costume de CEO de Puilaetco Dewaay, la troisième banque privée indépendante du pays (10 milliards de fonds sous gestion pour 220 collaborateurs). Une maison où elle occupait jusqu'ici les fonctions de chief operating officer, chief financial officer et membre du comité de direction. Déjà un fait rare dans le monde très masculin de la banque, et un challenge que cette bosseuse a relevé. Ce qui lui vaut aujourd'hui de se voir confier les commandes de la banque de l'avenue Hermann-Debroux en lieu et place d'Amaury de Laet, qui a décidé de se consacrer pleinement aux activités commerciales de la banque, en tant que chief commercial officer, laissant donc à Ludivine Pilate le soin de cornaquer l'ensemble des équipes.

