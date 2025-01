Faillite de Lunch Garden: la liste des restaurants fermés

La direction de Lunch Garden a annoncé lundi matin le dépôt de bilan et une reprise partielle de l’enseigne, ce qui entraînera la fermeture d’une vingtaine de restaurants sur les 62 que compte actuellement Lunch Garden. Parmi les 19 fermetures annoncées, plus de la moitié concerne Bruxelles et la Wallonie.

La capitale est particulièrement touchée puisque les quatre restaurants qu’y compte Lunch Garden sont voués à la fermeture: il s’agit des restaurants de la rue Neuve, d’Auderghem, d’Evere et de Berchem-Sainte-Agathe. En Wallonie, les Lunch Garden de Froyennes, Messancy, Waterloo, Flémalle, Libramont, Wépion et Hannut devraient fermer leurs portes.

Six fermetures en Flandre

Enfin, six autres Lunch Garden seraient fermés en Flandre (Saint-Denis-Westrem, Sint-Kruis Bruges, Wilrijk, Inno Meir, Gand De Sterre et Hasselt), auxquels s’ajoute le Bistro Garden de Tervuren. Un point d’interrogation subsistait pour deux restaurants (Arlon et Edegem) mais ceux-ci sont d’ores et déjà comptés par la direction dans les 19 magasins appelés à fermer.

Sur les 39 Lunch Garden en gestion propre, six seraient fermés et neuf se verraient franchisés. Les 24 restants devraient être repris par le fonds CIM Capital mais seulement 70% du personnel conserverait son emploi et à des conditions différentes.

300 emplois gardés sur 600

Quant aux 22 Lunch Garden qui étaient gérés jusqu’ici sur le modèle de la franchise, 13 cesseraient leurs activités. Les franchisés restants risquent également de voir leur nombre d’employés diminuer car une série de frais supportés jusqu’ici par Lunch Garden seront désormais entièrement à charge de l’indépendant franchisé. Selon le CEO, Stephan Brouwers, environ 300 travailleurs sur les 600 de l’enseigne, franchisés non inclus, pourraient espérer garder leur emploi.