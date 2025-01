Melania Trump: Make American Fashion Great Again!

Lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, son épouse Melania a quelque peu volé la vedette vestimentaire au 47ème président des Etats-Unis. Sous son chapeau énigmatique, beaucoup de questions certes, mais aussi un message économico-stylistique: en mode aussi, c’est America First!

Elle a passé une partie de sa vie à défiler sur les podiums, pour mettre en valeur les créateurs de mode du monde entier. L’ex-mannequin Melania Trump connaît personnellement les plus grands stylistes et n’hésite pas à les porter encore aujourd’hui pour promouvoir leur talent, qu’ils soient italiens, français ou britanniques. Mais pour la cérémonie d’investiture du 47ème président des Etats-Unis, l’épouse de Donald Trump a choisi cette fois l’adaptation modeuse du célèbre slogan souvent hurlé par son mari: America First!

Deux New-Yorkais

Certes, sa tenue austère composée d’un manteau bleu serré et d’un chapeau assorti à large bord ont suscité un flot de commentaires intrigués sur les réseaux sociaux (pourquoi cache-t-elle donc son regard?), mais derrière cette composition textile, d’autres informations ont fini par fuiter.

Très classe, le manteau et la jupe de Melania Trump sont des créations d’Adam Lippes, un couturier américain indépendant basé à New York, tandis que l’imposant chapeau a été dessiné par Eric Javits, un autre créateur américain lui aussi établi au cœur de Big Apple. Habituellement, la femme du président privilégie les silhouettes de créateurs italiens comme Dolce & Gabbana ou de marques françaises comme Saint Laurent, mais pour ce jour historique, la First Lady a donc choisi – en accord avec son mari? – l’option patriotique pour transformer le célèbre ‘‘MAGA’’ en ‘‘MAFGA’’: Make American Fashion Great Again!

Autrement dit, sur le terrain de la mode aussi, il est temps de remettre à l’honneur le savoir-faire américain. Nul doute qu’après cette cérémonie fortement commentée sur le plan textile, les créations des couturiers Adam Lippes et Eric Javits vont connaître un sacré coup de boost dans les moteurs de recherche et sur les plateformes d’e-commerce.