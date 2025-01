Vers la fin des 3 jours de congé maladie sans certificat médical ?

Jusqu’à trois jours par an sans certificat. L’Arizona plancherait sérieusement pour mettre fin au jour de congé maladie sans certificat médical. C’est en tout ce qui figure noir sur blanc dans la dernière super-note du formateur.

Dans les entreprises de plus de 50 personnes, les travailleurs ont le droit de poser un jour de congé maladie sans remettre de certificat médical. C’était une décision du précédent gouvernement qui a accordé ce droit jusqu’à trois fois par an. Le but était de désengorger les salles d’attente des médecins généralistes.

En cours de route, les socialistes et les écologistes ont même tenté de porter ce droit à trois jours, trois fois par an, ce qui aurait conduit le congé maladie à potentiellement 9 jours sans justification. Les libéraux s’y sont opposés.

Ce jour de congé maladie est à charge des employeurs, qui protestent depuis longtemps contre cette mesure qui nourrit l’absentéisme. En avril dernier, une étude de Securex leur donnait raison. En 2023, année de l’entrée en vigueur de la mesure, les absences d’un jour dans les grandes entreprises ont augmenté de près de moitié (44,2%), contre 15% dans les entreprises de moins de 50 personnes.

Vers une suppression ou un jour de carence ?

Les négociateurs de l’Arizona veulent lutter contre l’absentéisme, que ce soit de longue ou de courte durée. Dans le second cas, une petite phrase est apparue dans la dernière mouture de la super-note de Bart De Wever, révèle la RTBF : “Dans le cadre d’une politique de lutte contre l’absentéisme, la possibilité de prendre un jour de maladie jusqu’à trois fois par an sans certificat médical sera supprimée”.

Jusqu’alors, dans les précédentes versions, l’Arizona entendait plutôt réintroduire le “jour de carence” pour “lutter contre l’utilisation abusive de courtes périodes d’incapacité”. Supprimé le 1ᵉʳ janvier 2014, le jour de carence retirait le coût du premier jour d’un congé maladie à charge de l’employeur.

Bien sûr, la coalition Arizona n’est pas encore sur pied. Ces derniers jours ont d’ailleurs montré un regain de tension sur la réforme fiscale. Par contre, la réforme du marché du travail, globalement, comporte moins de désaccords entre le 5 partis (N-VA, MR, LE, cd&v, Vooruit).