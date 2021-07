Inexorablement, Qover poursuit son expansion.

Après un accord avec la néo-banque Revolut, l'assurtech belge vient de conclure un premier partenariat à long terme avec une grande banque retail. Il s'agit de BNP Paribas Cardif, filiale du groupe BNP Paribas et leader mondial de l'assurance solde restant dû.

En Belgique, Qover va dépoussiérer et simplifier cette assurance très populaire mais très complexe, notamment en raison des contraintes médicales. En cas de succès, ce produit pourrait être étendu à d'autres pays européens couverts par Cardif. Du côté de Qover, on espère que ce partenariat donnera des idées aux autres grandes banques belges ou aux nouveaux acteurs comme Aion ou NewB.

Après un accord avec la néo-banque Revolut, l'assurtech belge vient de conclure un premier partenariat à long terme avec une grande banque retail. Il s'agit de BNP Paribas Cardif, filiale du groupe BNP Paribas et leader mondial de l'assurance solde restant dû. En Belgique, Qover va dépoussiérer et simplifier cette assurance très populaire mais très complexe, notamment en raison des contraintes médicales. En cas de succès, ce produit pourrait être étendu à d'autres pays européens couverts par Cardif. Du côté de Qover, on espère que ce partenariat donnera des idées aux autres grandes banques belges ou aux nouveaux acteurs comme Aion ou NewB.