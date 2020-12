La néo-banque Revolut proposera désormais à ses clients une solution d'assurance intégrée fournie par la fintech bruxelloise Qover et ce, dans 33 pays Europe, a annoncé cette dernière mardi.

Qover conçoit et distribue des solutions d'assurance digitales pour aider les entreprises à croissance rapide. Quant à la néo-banque londonienne Revolut, elle offre des services bancaires à partir d'une application mobile.

"En vue de construire la première 'super-app' financière véritablement mondiale, Revolut cherchait à intégrer une gamme de produits d'assurance digitale innovants qui apportent une valeur ajoutée à la vie quotidienne de ses clients. Compte tenu de la vision commune et de la résilience des deux acteurs tech sur le marché européen, l'association entre Revolut et Qover était une évidence", explique la start-up bruxelloise dans un communiqué.

Le partenariat avec Revolut pourrait permettre à Qover de couvrir des millions de personnes, se réjouit la fintech, qui compte notamment Deliveroo, Wolt ou Decathlon parmi ses clients.

Qover conçoit et distribue des solutions d'assurance digitales pour aider les entreprises à croissance rapide. Quant à la néo-banque londonienne Revolut, elle offre des services bancaires à partir d'une application mobile. "En vue de construire la première 'super-app' financière véritablement mondiale, Revolut cherchait à intégrer une gamme de produits d'assurance digitale innovants qui apportent une valeur ajoutée à la vie quotidienne de ses clients. Compte tenu de la vision commune et de la résilience des deux acteurs tech sur le marché européen, l'association entre Revolut et Qover était une évidence", explique la start-up bruxelloise dans un communiqué. Le partenariat avec Revolut pourrait permettre à Qover de couvrir des millions de personnes, se réjouit la fintech, qui compte notamment Deliveroo, Wolt ou Decathlon parmi ses clients.