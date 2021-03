La banque numérique Aion met son compte d'épargne au taux d'intérêt le plus élevé du marché (0,1 pour cent d'intérêt de base et 0,9 pour cent de prime de fidélité) à la disposition de tous ses clients. Jusqu'à présent, seuls les clients Premium, qui paient 19 euros par mois, pouvaient profiter de ce compte.

Aion Bank a vu le jour il y a un an, après la reprise de la branche belge de la banque italienne Banca Monte dei Paschi par le fonds d'investissement Warburg Pincus. Cette banque entièrement numérique fonctionne avec un système d'abonnement, et veut aider ses clients à économiser de l'argent, et à en gagner. En un an, elle a attiré plus de 31 000 clients. Neuf sur dix sont des particuliers, principalement des hommes de moins de 54 ans.Pour attirer davantage de clients, Aion met dorénavant son compte d'épargne Extended à la disposition de tous. Pour l'instant, ce compte d'épargne propose la prime de fidélité la plus élevée du marché belge (0,9 pour cent pour les biens restant au minimum 12 mois sur le compte).Jusqu'à présent, seuls les clients Premium pouvaient en profiter. Ces clients paient 19 euros par mois. La version "light", quant à elle, coûte maintenant 3,91 euros par mois. Auparavant, elle coûtait 1,90 euro par mois. Les clients 'light' pourront profiter de ce tarif initial jusque début juin.Taux d'intérêt attractif"Nous voulons que tous les Belges puissent profiter de ce taux d'intérêt attractif pour leur épargne", explique Kim Van Esbroeck, CEO d'Aion Bank Belgique. "En attirant les épargnants, nous pouvons leur montrer les avantages et les possibilités qu'offre notre formule de base. Nous proposons une formule premium tout compris à un prix très bas. Notre système d'abonnements permet aux clients de ne pas payer de frais supplémentaires ou cachés."Avec cet abonnement Premium, Aion Bank vise principalement les investisseurs et les entrepreneurs. 44 pour cent des clients ont opté pour cet abonnement. Ils profitent alors entre autres de comptes à vue multidevises, de plusieurs cartes, de retraits gratuits illimités dans le monde entier, de conseils financiers et peuvent dire au revoir aux frais d'investissement.Accélérer l'expansionDans cette optique, Aion a annoncé il y a peu avoir acquis EFTmatic. Aion utilise la plateforme de gestion de fonds d'EFTmatic pour composer les portefeuilles d'investissement de ses clients premium. Avec cette acquisition, Aion entend accélérer son expansion en Europe et miser sur le marché des investissements soutenus par l'intelligence artificielle."De plus, EFTmatic nous permet de développer nos offres en matière d'investissement et de les rendre encore plus adaptées à chaque client", ajoute Kim Van Esbroeck. En plus des ETFs de fournisseurs bien connus comme BlackRock et Vanguard, Aion Bank propose également à ses membres des portefeuilles de stratégie progressive, axés sur les thèmes de la digitalisation, de la robotique/l'intelligence artificielle, des soins de santé et de l'énergie propre. "Nous n'allons d'ailleurs pas nous arrêter là", précise la CEO.