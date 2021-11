L'inflation augmente et le rendement de votre épargne fond comme neige au soleil. Comment protéger votre épargne de l'inflation galopante ? Voici quelques conseils.

Au début de l'année, l'inflation n'était que de 0,26 %, en octobre elle était de 4,86 % et ce mois-ci elle est même estimée à 5 %. Cela signifie que, par rapport à novembre 2020, la vie est devenue 5 % plus chère. En d'autres termes, vous devrez payer 5 % de plus qu'il y a un an pour remplir le même caddie au supermarché. Cela fait des années que l'inflation n'a pas été aussi élevée.

L'inflation a également des conséquences importantes sur votre épargne. Un simple calcul permet de s'en rendre compte. Supposons que vous ayez 10.000 euros sur votre compte d'épargne. Vous recevez un intérêt de 0,11 % sur ce compte d'épargne. Le fait que le taux d'intérêt soit si bas est le résultat de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) qui, comme d'autres banques centrales, a décidé, après l'éclatement de la crise financière, de ramener le taux d'intérêt à près de 0 % pour éviter le pire et relancer l'économie. Aujourd'hui, les banques préféreraient accorder un taux d'intérêt encore plus bas que 0,11 %, mais elles ne le peuvent pas, car en Belgique, 0,11 % est le minimum légal.

Avec un taux d'intérêt de 0,11 %, ces 10 000 euros vous rapporteront 11 euros supplémentaires après un an. Ainsi, après un an, vous aurez 10 011 euros sur votre compte d'épargne. Seulement : ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que cette année-là, la vie est devenue plus chère, il y a eu de l'inflation. Supposons que le taux d'inflation soit de 0,26 %, comme au début de cette année, la valeur de votre épargne a diminué de 0,26 %. Actualisé avec les intérêts, cela signifie que la valeur a diminué de 0,15 % (0,26 % d'inflation moins 0,11 % d'intérêts). En d'autres termes, vous avez peut-être 10 011 euros sur votre compte d'épargne, mais ils valent en réalité 9985 euros en raison de l'inflation.

Supposons que le taux d'inflation soit de 5 %, la dépréciation est bien sûr beaucoup plus importante, car la valeur diminue alors de 4,89 % (5 % d'inflation moins 0,11 %). Ainsi, ces 10 011 euros ne valent en réalité que 9511 euros.

10.011 euros ne valent en réalité que 9511 euros.

L'illusion monétaire

Pour l'ensemble de l'année 2021, le Bureau du Plan en Belgique table sur un taux d'inflation de 2,3 pour cent. Le calcul est le suivant : la valeur de votre épargne diminue de 2,19 % (2,3 % d'inflation moins 0,11 %), de sorte que vous disposez en réalité de 9781 euros au lieu des 10.011 euros sur votre compte d'épargne.

Les économistes parlent de l'illusion monétaire : vous pensez vous être enrichi grâce aux intérêts, mais si l'inflation est plus élevée, vous vous êtes en réalité appauvri. Parce que l'inflation fait s'évaporer vos économies de manière presque imperceptible. Nous avons fait le calcul avec Michaël Van Droogenbroeck pour le livre "Investing in the second half of your life": au cours de la période 2003-2020, l'inflation était généralement supérieure au taux d'intérêt. Si vous aviez 10 000 euros sur votre compte d'épargne à la fin de 2002, il ne vaudra plus que 8 500 euros en 2020, malgré les intérêts perçus.

Lorsque l'inflation augmente, comme c'est le cas actuellement, l'épargne s'évapore plus rapidement. Les questions suivantes se posent rapidement : quelles sont les alternatives ? Comment protéger au mieux mon épargne contre l'inflation, cette ennemie sournoise ?

Or et matières premières

Traditionnellement, l'or est présenté comme un bon investissement en période d'inflation. L'or ne peut pas rouiller, ne peut pas disparaître, il a survécu pendant des siècles. Et l'offre d'or est limitée. Mais l'or ne joue plus de rôle dans le système de paiement et, contrairement aux autres métaux, il n'est guère utilisé dans l'industrie. Tout au plus, l'or est utilisé pour fabriquer des fausses dents ou des bijoux. La valeur de l'or est donc principalement émotionnelle. "L'or vaut ce que l'imbécile est prêt à payer pour l'obtenir", dit-on. Et en période d'incertitude, alors que l'inflation augmente fortement, c'est apparemment beaucoup.

"L'or vaut ce que l'imbécile est prêt à payer pour l'obtenir"

À long terme, l'or était généralement un bon investissement contre l'inflation. Il y a cent ans, on pouvait se faire fabriquer un costume avec une once (28,3 grammes) d'or. Il est encore possible de le faire aujourd'hui, même si le prix du costume sur mesure a augmenté de façon exponentielle en un siècle. Après tout, le prix de l'or a également augmenté, passant de 20 dollars il y a un siècle à 1500 dollars au début des années 2020.

Vous pouvez investir dans l'or en achetant des pièces d'or ou des lingots d'or. Entre-temps, le prix de l'or a dépassé les 1800 dollars. En d'autres termes : le prix de l'or a déjà fortement augmenté, le meilleur moment pour investir est peut-être déjà passé. Attention, nous avons aussi vu dans le passé que le prix de l'or peut s'effondrer soudainement, et qu'il faut attendre des décennies avant de pouvoir rattraper la perte. Investir dans l'or n'est donc pas sans risque.

© GettyImages

Vous pouvez également investir dans des matières premières telles que l'argent, le palladium, le platine, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le cobalt, le pétrole, etc. Comme la demande de matières premières est élevée, le prix des matières premières augmente, ce serait donc un bon investissement en période d'inflation. Cependant, ces prix ont également connu une forte hausse et il n'est pas évident pour un investisseur ordinaire d'investir directement dans ces matières premières.

Cryptomonnaies

Les cryptomonnaies telles que les bitcoins sont très populaires, notamment auprès des jeunes. Elles ont beaucoup de points communs avec l'or : leur offre est limitée, elles ne jouent pas de rôle dans les paiements, ne servent à rien. Si l'or est toujours utilisé en bijouterie, ce n'est même pas le cas des cryptomonnaies. Leur valeur ne repose sur rien. Le prix est donc une montagne russe : des pics élevés, des creux profonds.

Placer de l'argent dans des cryptomonnaies n'a rien à voir avec un investissement, mais tout à voir avec un jeu d'argent.

Par conséquent, placer de l'argent dans des cryptomonnaies n'a rien à voir avec un investissement, mais tout à voir avec un jeu d'argent. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec (vous pouvez aussi le faire au casino), mais vous pouvez aussi perdre tout votre argent avec cet investissement en monnaies virtuelles. Tant qu'il y aura de plus en plus de personnes qui croiront aux cryptomonnaies, l'histoire continuera. Mais selon la plupart des économistes, il s'agit d'une bulle. Et tôt ou tard, elle éclatera. Vous voilà prévenus.

Immobilier

En général, l'immobilier est considéré comme un bon investissement en période d'inflation. Mais là aussi, il y a un bémol important : les prix de l'immobilier ont fortement augmenté dans notre pays au cours des dernières décennies. Selon la Banque nationale, les prix de l'immobilier sont surévalués de quelque 15 %.

Cette augmentation a beaucoup à voir avec le faible taux d'intérêt : pendant longtemps, l'épargne n'a pas été très intéressante pour de nombreuses personnes, qui préféraient placer leur argent dans des briques. De plus, les faibles taux d'intérêt ont rendu les prêts hypothécaires extrêmement bon marché, ce qui a également fait augmenter la demande et donc le coût de l'immobilier. Et, comme nous le savons tous, le Belge a une brique dans le ventre : nous voulons tellement notre chez-nous.

Selon la Banque nationale, les prix de l'immobilier sont surévalués de quelque 15 %.

La question est de savoir si l'immobilier est encore un bon investissement aujourd'hui, en termes de rendement. La location de biens immobiliers n'est pas toujours aussi lucrative qu'il n'y paraît à première vue. Vous pouvez calculer vous-même le rendement en divisant le revenu locatif annuel par le prix d'achat. Mais attention, c'est le rendement brut. Il y a aussi de nombreux coûts qui font baisser le rendement. Pensez à l'impôt à la source, à l'assurance, aux frais d'entretien généraux. On encore: le bien sera-t-il constamment loué ?

On dit souvent que la location d'une maison ou d'un appartement offre un rendement de 4 % ou plus par an. C'est donc plus que l'inflation annuelle actuelle. Mais avec Van Droogenbroeck, nous l'avons calculé : Si vous tenez compte de tous les coûts de la location d'un bien immobilier, vous arrivez à un rendement net de 2,3 %. Autant que le taux d'inflation. Il se trouve que c'est exactement le taux d'inflation que le Bureau du Plan prévoit pour cette année. Ce n'est donc pas si intéressant.

© Getty Images/iStockphoto

Des "briques papier"

Il existe une autre possibilité d'investir dans l'immobilier, à savoir dans l'immobilier papier. De nombreuses sociétés immobilières sont cotées en bourse. Il s'agit de sociétés qui louent des biens, souvent dans une branche particulière de l'immobilier. Befimmo, par exemple, est spécialisé dans les propriétés commerciales, tandis que Care Property s'occupe des propriétés de soins, Home Invest des propriétés résidentielles, Xior des logements pour étudiants, etc. Vous pouvez acheter des actions de ces sociétés immobilières à la bourse. De cette façon, vous n'aurez pas les tracasseries d'un propriétaire.

Outre l'éventuelle augmentation du prix des actions de ces sociétés immobilières, elles versent généralement un dividende intéressant, une part des bénéfices. En moyenne, cela équivaut à un rendement net du dividende de 3 %. C'est donc beaucoup plus que le livret d'épargne et aussi (en moyenne) plus que l'inflation.

Informez-vous cependant bien sur le passé, le présent et l'avenir de la société immobilière avant d'en acheter des parts. Et sachez que les actions, même celles des sociétés immobilières, peuvent toujours baisser, ce n'est donc pas sans risque.

Actions

Et nous en arrivons donc aux actions. En résumé, on peut dire que les actions résistent à l'inflation car les bénéfices des entreprises augmentent avec l'inflation. Et si les bénéfices augmentent, les dividendes - les bénéfices versés aux actionnaires - sont également susceptibles d'augmenter.

Cependant, il y a des considérations importantes à prendre en compte. Le prix d'achat est très important. Si le prix est déjà très élevé, il n'est pas toujours évident de faire beaucoup de bénéfices. Et - vous l'avez deviné - les prix des actions sont déjà très élevés. C'est exactement pour la même raison que l'immobilier est très cher aujourd'hui : pendant des années, les gens ont cherché une alternative aux faibles rendements d'un compte d'épargne et ont donc acheté des actions, de sorte que les prix ont augmenté. En outre, il en va de même pour les actions immobilières : les actions peuvent chuter (fortement), ce n'est donc certainement pas sans risque.

Analysez bien l'offre. Quelles entreprises, quels secteurs, de quelles régions voulez-vous acheter des actions ? Sans aucun doute, les institutions financières recommanderont des fonds, un panier de plusieurs actions, parfois complété par des obligations, des biens immobiliers et des matières premières. Cela semble intéressant car, d'un seul coup, votre investissement est réparti et le risque est donc un peu plus faible. Mais attention : la banque vous facture toutes sortes de frais, qui grèvent également le rendement. Avant d'investir dans un fonds, vous devez donc vérifier quels sont les coûts totaux.

Société de holding

Il existe une autre possibilité de répartir vos investissements : vous achetez des actions d'une ou plusieurs sociétés holding. Une société holding ne produit rien, elle a seulement des actions d'autres sociétés dans son portefeuille. En général, les sociétés holding sont liées à des familles riches.

En bourse, par exemple, vous pouvez acheter des actions de GBL, une société holding liée à la famille Frère. GBL comprend des actions de la marque de sport Adidas, du fabricant de couches Ontex, du groupe de technologie des matériaux Umicore, du producteur de boissons et de vins Pernod-Ricard, etc. Comme vous pouvez le constater, un groupe d'entreprises très diversifié. GBL dispose de spécialistes qui ne font que suivre les entreprises afin d'identifier les bonnes opportunités d'investissement pour la famille Frère. Vous pouvez donc bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience lorsque vous achetez des actions GBL. D'autres participations connues sont Ackermans & Van Haaren, la Compagnie du Bois Sauvage et Sofina. Sur leurs sites web, vous pouvez lire ce dans quoi ils investissent tous.

Il existe une autre option d'investissement diversifié : l'achat de trackers. Un tracker suit un indice boursier ou un secteur comme son ombre, par exemple, et les coûts sont beaucoup plus faibles que pour les fonds. Mais là aussi, il est important de bien s'informer, car le prix d'un tracker peut aussi baisser.

Conclusion

Il n'est pas facile à l'heure actuelle de protéger son épargne contre l'inflation. Avec un compte d'épargne, vous perdez d'office de l'argent, mais l'avantage est que vous savez combien vous allez perdre : l'inflation moins les intérêts. Le grand avantage du compte d'épargne est que vous pouvez aussi accéder immédiatement à votre épargne. Et il est également protégé jusqu'à 100.000 euros par banque et par personne contre une éventuelle faillite de votre banque.

"Il n'existe pas de stratégie sans risque pour protéger votre épargne contre l'inflation, cette ennemie sournoise de votre argent durement gagné."

Avec toutes les alternatives au compte d'épargne, vous courez plus de risques. Vous devez tenir compte du fait que vos pertes peuvent être élevées. Surtout si vous placez de l'argent dans des cryptomonnaies, mais aussi si vous investissez dans l'or, les matières premières, l'immobilier ou les actions. En outre, vous ne pouvez pas disposer de votre argent aussi rapidement. Par exemple, il n'est pas toujours facile de vendre rapidement une propriété à un bon prix. Et si le prix de vos actions a chuté et que vous avez besoin de votre argent de toute urgence, la vente aura un goût amer.

Par conséquent, en cette période, vous devez très bien vous informer, renseignez-vous plus que jamais et tenez compte du fait que vous pouvez perdre encore plus avec votre investissement alternatif qu'avec un compte d'épargne alourdi par l'inflation. Mais vous pouvez aussi gagner plus. Car il n'existe pas de stratégie sans risque pour protéger votre épargne contre l'inflation, cette ennemie sournoise de votre argent durement gagné.

