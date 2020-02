Tant la Wallonie que la Flandre ont une bonne stratégie pour attirer les investissements étrangers, ressort-il d'une étude de fDi Intelligence, un bureau d'étude lié au Financial Times.

Plusieurs classements figurent dans le rapport "European Cities and Regions of the Future" de fDi Intelligence. Les Régions de la Belgique performent bien en ce qui concerne la connectivité et leur stratégie pour attirer les investissements étrangers.

Dans le top 10 "fDi Strategy" des grandes régions européennes, la Flandre arrive en deuxième position, derrière le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie. La Wallonie arrive en troisième position dans le top 10 des moyennes régions. Seuls le pays basque espagnol et le Brabant néerlandais font mieux.

Dans le classement similaire destiné aux grandes villes (de 500.000 à 750.000 habitants), Anvers n'est devancées que par Glasgow. La métropole diamantaire est également mise en avant pour sa connectivité, en se plaçant au 5e rang des villes de même taille en la matière.

Toujours en terme de connectivité, Bruxelles arrive en 5e place de sa catégorie, Louvain en 8e de la sienne, tandis qu'Hasselt (3e) et Malines (10e) dans la section des petites villes tirent également leur épingle du jeu.

