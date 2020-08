Une barre symbolique.

L'once d'or a atteint mardi en cours de séance un nouveau record en dépassant pour la première fois la barre symbolique des 2.000 dollars vers 18H15 à Bruxelles avant de se replier légèrement.

Le prix du métal précieux n'a cessé de grimper depuis le début de l'année, s'étant apprécié de plus de 30% et profitant de son statut de valeur refuge dans un marché désorienté par de nombreuses incertitudes avec la pandémie de coronavirus.

Dollar faible

Le dollar faible fait également partie des facteurs ayant joué en faveur de l'or ces dernières semaines. Le prix du métal précieux étant libellé dans la devise américaine, un recul du billet vert rend l'or moins cher pour les acheteurs munis d'autres devises. Le dollar index, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à un panier d'autres devises, a perdu plus de 3% depuis le début de l'année.

L'once d'or a atteint mardi en cours de séance un nouveau record en dépassant pour la première fois la barre symbolique des 2.000 dollars vers 18H15 à Bruxelles avant de se replier légèrement.Le prix du métal précieux n'a cessé de grimper depuis le début de l'année, s'étant apprécié de plus de 30% et profitant de son statut de valeur refuge dans un marché désorienté par de nombreuses incertitudes avec la pandémie de coronavirus.Le dollar faible fait également partie des facteurs ayant joué en faveur de l'or ces dernières semaines. Le prix du métal précieux étant libellé dans la devise américaine, un recul du billet vert rend l'or moins cher pour les acheteurs munis d'autres devises. Le dollar index, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à un panier d'autres devises, a perdu plus de 3% depuis le début de l'année.