Didier Reynders, suspecté de blanchiment d’argent via des billets de loterie, a été perquisitionné et auditionné par la police mardi, affirment Le Soir et la plateforme de médias d’investigation Follow The Money. La période visée s’étendrait sur plusieurs années, et jusqu’à au moins l’année dernière.

L’enquête est ouverte depuis 2023 dans le giron du parquet général de Bruxelles, précise Le Soir. Les autorités soupçonnent une activité de blanchiment par le biais d’achat de billets de loterie dans le chef de l’ancien homme fort du MR. La Cellule de traitement des informations financières a notifié des opérations suspectes sur une longue période et à concurrence d’un montant “relativement important”.

Concrètement, Didier Reynders est soupçonné d’avoir acheté des “e-tickets”, soit des bons de 1 à 100 euros, achetables dans tous les points de vente et transférables sur un compte de jeu logé à la Loterie nationale. Selon l’enquête préliminaire, il semble que les achats de tickets de loterie auraient été effectués en partie en cash. Les gains étaient versés sur le compte numérique de l’ancien ministre à la Loterie nationale, et ensuite transférés sur son compte à vue.

Comme l’enquête porte sur une période où le libéral était ministre fédéral puis commissaire européen, Didier Reynders jouit d’une immunité, même s’il n’est plus aujourd’hui chargé d’aucun mandat, explique Le Soir. Cette immunité n’empêche pas l’ouverture de l’enquête et la tenue des perquisitions, mais elle exclut à ce stade toute privation de liberté.