Z-Digital Disruption: La rénovation de l’Europa Terminal comprend également une transformation digitale

La digitalisation est une transformation essentielle pour le secteur de la logistique afin de rendre ses activités plus efficaces, plus sûres et plus durables. Le manutentionnaire de conteneurs anversois PSA s’y engage pleinement. La technologie jouera également un rôle important dans la reconversion de l’Europa Terminal, le premier terminal à marée du port d’Anvers. Cela implique une modernisation à grande échelle.