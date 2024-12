Audi Brussels : une nouvelle task force pour l’avenir du site

Une nouvelle task force sur Audi Brussels va être mise sur pied, menée par les Régions. Elle se concentrera sur la réinsertion des travailleurs et sur l’avenir industriel du site de l’usine automobile à Forest.

Selon le Premier ministre, la nouvelle task force devrait normalement être mise en place au début de l’année prochaine. Elle sera dirigée par les Régions, en particulier celle de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement fédéral continuera de suivre et d’évaluer le plan social pour les travailleurs d’Audi Brussels, sur lequel syndicats et direction sont actuellement en négociations. Ces derniers ont réaffirmé mardi soir lors de la réunion avec le Premier ministre, qu’ils souhaitaient conclure leurs négociations sur un plan social pour les travailleurs avant Noël.

Une possible transition

Le syndicaliste Jan Baetens (ACV Metea) a qualifié mardi soir l’échange avec M. De Croo de “significatif”. “Nous avons surtout demandé au gouvernement d’agir concernant l’avenir du site et de ne pas laisser cela uniquement à Audi. Nous espérons un véritable débat sur les alternatives possibles.” M. Baetens demande également au gouvernement d’examiner s’il est possible de faire une exception pour les personnes qui sont envoyées en chômage avec complément d’entreprise (ex-prépension) afin qu’elles n’aient plus à se tenir disponibles sur le marché du travail. “Nous parlons ici de personnes qui ont travaillé 40 ans à la chaîne”, a déclaré Baetens.

Le porte-parole d’Audi Brussels, Peter D’hoore, a confirmé que “la transition vers une nouvelle destination possible du site” avait été évoquée. “Il a été convenu de se retrouver à nouveau après la conclusion du processus d’information et de consultation et d’un éventuel plan social”, a-t-il assuré.

Nouvelle semaine probablement sans production chez Audi Brussels

Aucune voiture ne devrait sortir des chaînes de production d’Audi Brussels cette semaine, selon le porte-parole de l’usine automobile de Forest. Celle-ci est privée de pièces en raison d’une grève chez un fournisseur. Cela fait maintenant presque cinq semaines qu’aucun véhicule n’a été fabriqué chez Audi Brussels. En raison de la fermeture imminente de l’usine bruxelloise, des emplois sont également perdus chez les fournisseurs. Chez Imperial Logistics, aucun plan social n’est en place. Le personnel a cessé le travail. Chez Audi Brussels, où travaillent environ 3.000 personnes, la production sera arrêtée fin février.