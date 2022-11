Keytrade Bank est l'une des premières banques en Belgique à augmenter sensiblement le taux d'intérêt sur ses comptes épargne, suite à la hausse récente des taux par la BCE.

À l'heure actuelle, le taux d'intérêt dans la plupart des banques pour les comptes épargne est de 0,01 %, mais à partir du 1er décembre 2022, Keytrade Bank augmentera le taux d'intérêt sur deux de ses comptes.

À cette date, sur le compte d'épargne Azur de la banque en ligne, le taux de base sera augmenté de 0,01% à 0,50% et la prime de fidélité de 0,10% à 0,20%. Le taux de base est d'application pour chaque jour qu'un montant se trouve sur le compte. La prime de fidélité est versée aux épargnants qui ne toucheront pas à leur argent durant toute une année. Ces clients percevront donc 0,70% d'intérêt.

Jusqu'à 1%

Sur le compte High Fidelity, le taux de base sera augmenté de 0,01% à 0,30% et la prime de fidélité de 0,15% à 0,70%. Les clients qui laisseront leur argent sur le compte durant toute une année, percevront donc 1% d'intérêt, détaille le site Guide-épargne.be. Keytrade Bank ajoute qu'elle ne facture pas de frais bancaires mensuels à ses clients.

En offrant désormais 1% d'intérêt au total, ce compte d'épargne devient le deuxième meilleur du marché belge, derrière le compte Vision Max de Santander (1,20%) toujours selon les comparatifs de Guide-épargne.be.

Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank © belga image

Cette décision intervient après l'augmentation du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) pour lutter contre l'inflation. Jusqu'avant juillet, le taux d'intérêt était de 0,50 %. Mais, la BCE a depuis relevé son taux d'intérêt de -0,50 % à 1,50 %.

"C'est une bonne nouvelle pour les épargnants belges. Il était, pendant tout un temps, impossible de relever nos taux d'intérêt, mais aujourd'hui, chez Keytrade Bank, nous pensons qu'il est grand temps de rendre aux épargnants un meilleur rendement. Il serait même fondamentalement injuste de ne pas adapter le taux d'intérêt dans ces situations difficiles", affirmeThierry Ternier, CEO de Keytrade Bank.

Pas la première

Keytrade Bank se déclare l'une des premières banques en Belgique à augmenter sensiblement le taux d'intérêt sur ses comptes d'épargne. Elle est en effet la première banque de taille significative - elle compte 300.000 clients - à proposer un taux allant jusqu'à 1%.

Il y a un mois, la banque d'épargne belge indépendante CKV avait ouvert le bal en relevant son taux d'épargne. Le 1er octobre le taux d'intérêt de son livret d'épargne est passé de 0,25% à 0,70 %.

D'autres institutions de plus petite taille ont aussi franchi le pas, comme Santander (0,60%), NIBC (0,70%), ou encore, MeDirect (0,65%). Ces banques comptent chacune quelques milliers de clients en Belgique.

Les grandes banques toujours au minimum plancher

Les plus grandes banques du pays restent pour l'heure toujours au taux minimum légal et n'ont pas encore annoncé de mouvement de hausse de leurs taux d'intérêt sur leurs produits d'épargne respectifs.

Ainsi, BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, ou encore ING Belgique offrent toujours le minimum légal de 0,11% (0,01% + 0,10%). Les enseignes de taille moyenne, Argenta, Crelan ou encore Deutsche Bank, se limitent, elles aussi, à cette rémunération plancher, selon le guide des comptes épargne.

Axa Banque, qui compte près de 900.000 clients en Belgique, propose à peine plus avec son compte AXA Start2bank soit 0,12% (0,01% + 0,11%). La banque durable Triodos reste en toute fin de classement avec un taux de 0,00%.

Les économistes et analystes s'attendent à ce que les plus grandes institutions bancaires relèvent également leur taux dans un futur proche vu la hausse des taux de la BCE.

