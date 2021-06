Selon la nouvelle grille tarifaire, un retrait depuis un distributeur ING pourrait coûter 50 cents.

Quelques changements sont annoncés dans les services bancaires dès ce jeudi 1er juillet, c'est le cas notamment chez ING pour les retraits depuis les distributeurs du réseau d'agences. Ils seront facturés 0,50 euro.

Cette mesure sera appliquée à partir du quatrième retrait mensuel d'espèces à un distributeur du réseau ING. "ING devient donc la première banque à faire payer les retraits dans ses propres distributeurs de billets", dénonce Test-Achats qui a mis à jour cette autre nouveauté prévue par la nouvelle grille tarifaire d'ING.

La banque indique cependant en petits caractères dans cette grille tarifaire: "exceptionnellement de juillet à décembre 2021, vous bénéficiez des 36 retraits d'espèces en euros gratuits par carte de débit sur les distributeurs automatiques (d'ING Belgique et de non ING Belgique) en zone SEPA."

Les retraits à des distributeurs de billets hors du réseau ING sont déjà facturés à 0,5 euro par opération depuis 2019.

Pour un client ING de plus de 25 ans avec un ING Lion Account, le service sera aussi dorénavant plus cher. A partir du 1er juillet, ce compte coûtera désormais 1,90 euro/mois alors qu'il n'y avait aucune cotisation mensuelle jusqu'ici, pour ce compte à vue considéré comme "gratuit".

Les clients qui désirent disposer de plus de services inclus devront passer au compte Vert ING (qui inclut les retraits d'espèces sans frais supplémentaires depuis n'importe quel distributeur de billets en zone SEPA). Notons qu'à partir de ce 1er juillet 2021: le prix de détention annuel de ce compte passera de 44 à 54 euros par an.

La banque justifie ces hausses tarifaires par "les investissements continus en services à valeur ajoutée inclus dans les comptes courants".

