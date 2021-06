Quelques changements bancaires sont prévus à dater de ce jeudi 1er juillet. En voici quelques-uns, qui ne feront pas vraiment du bien au portefeuille.

Fermeture de Rabobank.be: rendement minimum légal pour l'épargne

Faute d'avoir trouvé un repreneur, Rabobank.be va cesser ses activités le 1er juillet 2022 après 20 ans d'activité en Belgique. Seule la partie 'grandes entreprises' restera active. Rabobank.be représente 228.000 clients belges et près de 7 milliards d'euros sur des comptes d'épargne. Concrètement, au 1er juillet 2022, la banque en ligne va fermer les comptes d'épargne et transférer les reliquats sur le Rabo Compte à Vue des clients. La clôture du Rabo Compte à Vue sera notifiée ultérieurement. Ces derniers seront définitivement fermés peu après. Il est bien sûr tout à fait envisageable de tout clôturer soi-même avant cette date. D'ici là, et à l'instar de nombreux comptes d'épargne, ceux de Rabobank.be passeront au rendement minimum légal le 1er juillet prochain.

ING: taux négatif sur les comptes de plus de 250.000 euros

Depuis le 1er janvier, ING était la première grande banque du pays à appliquer un taux d'intérêt négatif de - 0,5 % à ses clients fortunés (particuliers et entreprises) qui avaient plus de 2 millions d'euros sur un compte d'épargne réglementé (taux minimum légal de 0,11 %). A partir du 1er juillet, ce seuil sera sensiblement revu à la baisse et passera à 500.000 euros.

En pratique, ING transférera l'argent déposé sur un compte d'épargne qui dépasse 250.000 euros vers un compte à vue sans intérêt. Compte à vue sur lequel un taux d'intérêt négatif de - 0,5 % sera appliqué dès l'instant où le seuil de 250.000 euros y sera également dépassé. En clair, celui qui a 510.000 euros sur un livret d'épargne ING recevra un intérêt de 0,11 % sur 250.000 euros, ne recevra plus rien sur 250.000 euros et devra payer 0,5 % sur 10.000 euros.

ING: le Lion Account devient payant et le Compte Vert plus cher

À partir du 1er juillet 2021, le client qui détient un Lion Account - environ 1 million de clients - devra payer 1,90 euro par mois (22,80 euros par an), sauf pour les personnes entre 18 et 25 ans (200.000 clients).

Le Lion Account était, en principe, gratuit pour tous. Cependant, de nombreuses opérations annexes étaient souvent facturées, comme les retraits à des distributeurs de billets hors du réseau ING, facturés à 0,5 euro par opération.

Le Compte Vert verra, en outre, son prix grimper de 44 à 54 euros par an.

