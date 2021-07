Le compte à rebours est amorcé. Vous avez jusqu'à ce jeudi 15 juillet minuit pour rendre en ligne votre déclaration d'impôts pour l'exercice fiscal 2020. On vous propose notre dossier pour remplir cette tâche parfois ardue au mieux.

Les pièges de la déclaration simplifiée

Pour faciliter la vie de ses administrés, l'Etat envoie désormais des propositions de déclarations pré-remplies que le contribuable n'a plus qu'à valider s'il est d'accord avec ses termes. Mais simplifié ne veut pas dire complète. On passe en revue les pièges à éviter pour être dans les temps pour ce jeudi 15 juillet à minuit.

Tous les nouveaux codes 2021

Heures supplémentaires, prêts Proxi ou Coup de pouce, versements anticipés, comptes-titres, etc.: voici les grandes nouveautés de la déclaration 2021 de l'IPP.

Toutes les exceptions à la règle

On le sait, notre pays se caractérise par une lourde pression fiscale sur le travail. Pour ne pas payer trop d'impôts tout en évitant les amendes et autres majorations, autant bien connaître les exceptions à la règle.

Est-ce intéressant de déduire des frais de télétravail pour l'exercice 2020 ?

Le télétravail qui s'est imposé en 2020 et en ce début d'année implique des coûts supplémentaires. Ces dépenses peuvent être mentionnées dans la déclaration fiscale.

Comment payer moins d'impôts en tant qu'investisseur

Les investisseurs belges doivent tenir compte de leur portefeuille d'investissements lorsqu'ils remplissent leur déclaration fiscale. Pour les jeunes investisseurs, la fiscalité peut parfois paraître très floue. Pourtant certaines déductions peuvent être très avantageuses.

Etalement des paiements possible

Les contribuables qui ont des difficultés de paiement de l'impôt des personnes physiques en une seule fois pourront demander un plan de paiement jusqu'à 4 mois voire 12 mois.

Que faire si vous rentrez votre déclaration en retard?

Vous avez raté le coche pour l'une ou l'autre raison?

