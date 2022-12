De nouvelles révélations documentent la débâcle financière de la plateforme de cryptomonnaies FTX, désormais en faillite, ainsi que les dépenses exorbitantes de son CEO et de ses employés.

FTX, le géant des cryptomonnaies s'enfonce, dans la faillite. Suite à cette débâcle, de nombreuses révélations sur les pratiques de la société voient le jour. La dernière en date : la livraison de colis Amazon par une société de transport aérien depuis Miami jusqu'au siège social, situé à 300 kilomètres de là, aux Bahamas, selon des informations glanées par le Financial Times.

Les employés de la société avaient mis en place ce système de livraison par jet privé après s'être rendu compte que la plateforme d'e-commerce ne livrait pas sur l'île paradisiaque où ils avaient déplacé leur siège, rapporte le quotidien économique. Un employé de FTX a déclaré au journal : "C'était un peu la folie. Si Sam (Bankman-Fried, patron de la société) disait OK, c'était bon à prendre. Quel que soit le montant."Ce service illustre les avantages somptueux que la société de FTX a octroyé à son personnel avant de faire faillite. Tous les besoins des employés semblaient être satisfaits. Dans l'univers FTX, le cercle de cadres supérieurs âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années dépensaient des millions de dollars en voyages, en contrats de sponsoring sportif ou encore, en résidences de luxe.Pas de contrôle des dépenses Selon d'anciens employés et les documents déposés dans le cadre de la procédure de faillite du groupe, les dépenses de FTX n'étaient pas soumises à de contrôles internes, typiques des grandes sociétés financières, explique le Financial Times."C'était des enfants qui dirigeaient des enfants", a déclaré un ancien employé. "L'ensemble de l'opération était idiotement inefficace, mais tout aussi hypnotique", ont-ils ajouté. "Je n'avais jamais été témoin d'autant d'argent dans ma vie. Je ne pense pas que quiconque l'ait fait."Un contrat de 135 millions de dollars pour obtenir les droits d'appellation du stade national de basket-ball de Miami a mis en évidence la culture dépensière du groupe. Certains membres du personnel ont d'ailleurs remis en question cette idée de sponsoring dans des messages sur la messagerie Slack de l'entreprise, se demandant s'il allait réellement apporter de nouveaux clients et offrir un bon rapport qualité-prix. "Ils n'ont jamais supervisé... le rendement que nous obtenions réellement. Personne n'assurait vraiment le suivi de ce qui se passait après l'obtention de l'accord", a déclaré un ancien employé impliqué dans le marketing, faisant référence à la direction générale. Le CEO de FTX, Bankman-Fried a approuvé des centaines de millions de dollars de dépenses pour des contrats de sponsoring. John Ray, le nouveau directeur général de FTX qui dirige la bourse pendant la faillite, a déclaré qu'il n'avait jamais vu "un tel échec complet des contrôles de l'entreprise".FTX a dépensé au moins 300 millions de dollars (287 millions d'euros) en biens immobiliers aux Bahamas, ont déclaré les avocats de la société au tribunal des faillites américain la semaine dernière. "La plupart de ces achats concernaient des maisons et des propriétés de vacances utilisées par des cadres supérieurs", ont-ils déclaré.Les parents du jeune patron jouissaient eux aussi de leur villa aux Bahamas, estimée elle à 16,4 millions de dollars.Le portefeuille immobilier comprenait au moins six résidences de plusieurs millions de dollars dans le complexe luxueux et exclusif d'Albany aux Bahamas, dont le penthouse où Bankman-Fried vivait avec son cercle restreint de cadres, selon les documents consultés par le Financial Times. Bankman-Fried a refusé de commenter les dépenses de l'entreprise.Les avantages dont jouissaient les employés de la bourse aujourd'hui disparue comprenaient également un service de restauration 24 heures sur 24 dans les bureaux des Bahamas, "en plus de l'épicerie gratuite, du salon de coiffure pop-up et des massages bihebdomadaires", selon les déclaration d'un autre employé.FTX a également fourni au personnel des Bahamas "une série complète de voitures et l'essence couverte pour tous les employés [et] des voyages illimités et entièrement couverts pour tous les bureaux dans le monde", a ajouté l'employé. Le personnel de FTX US, sa branche distincte pour le marché américain, avait droit à 200 dollars (190 euros) par jour en crédits de livraison de nourriture sur la plateforme DoorDash qui livre des repas et de la nourriture à domicile. Un budget énorme vu le coût des repas sur la plateforme.Les dossiers de faillite décrivent également un système de dépenses désordonné. "Les employés du FTX Group soumettaient des demandes de paiement par le biais d'une plateforme de "chat" en ligne où un groupe disparate de superviseurs approuvait les déboursements en répondant par des emojis personnalisés", a déclaré Ray.Les sociétés de Bankman-Fried ont également accordé des prêts à des cadres, selon les dépôts de bilan. Sa société de trading Alameda Research a prêté 1 milliard de dollars à Bankman-Fried lui-même, 543 millions de dollars à Nishad Singh, responsable de l'ingénierie, et 55 millions de dollars à Ryan Salame, co-directeur de FTX Digital Markets, son entité aux Bahamas.Salame, en plus de son rôle chez FTX, a acheté quatre restaurants locaux dans la ville de Lenox, dans l'ouest du Massachusetts, près de la ville où il a grandi. Des anciens élèves des boutiques de crypto-monnaies de Bankman-Fried ont également fait de gros achats avant la faillite du groupe. Sam Trabucco, ancien co-directeur d'Alameda, a acheté un bateau peu avant de quitter son poste en août, quelques mois seulement avant l'effondrement de la société. Il a nommé le bateau "Soak my Decks". Pour rappel, la plateforme de cryptomonnaies, autrefois l'une des plus influentes au monde, s'est placée le 11 novembre sous la protection du chapitre XI de la loi américaine sur les faillites. Les déboires de FTX ont brutalement secoué l'univers des cryptomonnaies et poussé plusieurs plateformes à suspendre les retraits de clients. Lundi, c'est le spécialiste des prêts en cryptomonnaies BlockFi qui a annoncé son dépôt de bilan. La séquence a mis au jour, comme celle qui avait suivi, au printemps, l'implosion de la devise numérique Terra, l'interconnexion de nombre de plateformes, qui se prêtaient les unes aux autres souvent sans garanties suffisantes.