Hier lundi, la plateforme américaine de prêts en crypto actifs BlockFi a dû se résoudre à demander la protection de la loi américaine sur les faillites. On ne se faisait plus beaucoup d'illusion sur les chances de BlockFi de survivre à la chute de FTX, la plateforme d'échanges de crypto actifs fondée par Sam Bankman-Fried qui est tombée en faillite le 11 novembre dernier.

BlockFi, qui avait 650.000 clients environ, était spécialisée dans les prêts de devises digitales comme le bitcoin, l'ether, etc. Les détenteurs de ces cryptos les prêtaient à la plateforme, laquelle était censée leur assurer un rendement substantiel sur ces prêts.

Mais BlockFi avait été déstabilisée en juin dernier, lors du premier séisme sur la planète crypto qui avait vu s'écrouler le système Terra/Luna et s'évaporer une trentaine de milliards de dollars.

BlockFi avait alors bénéficié d'un prêt de 250 millions de dollars octroyé par FTX, mais ce prêt avait été libellé en FTT (les jetons numériques de FTX). Or ces FTT, depuis la faillite de FTX, ont perdu 95% de leur valeur.

Par ailleurs, on attendait ce mardi le vote du texte du comité d'avis sur les questions technologiques, qui devait approuver un paquet de recommandations adressées au gouvernement afin de mieux réglementer les cryptos actifs et plus spécialement renforcer les contrôles sur la publicité vantant ce genre de "placement".

Mais finalement, "le vote aura lieu la semaine prochaine car nous avons, sur la fin de la réunion, un problème de quorum, au vu de toutes les commissions parlementaires qui se déroulent en même temps, débats budgétaires obligent", explique le président du comité d'avis, Gilles Vanden Burre.

BlockFi, qui avait 650.000 clients environ, était spécialisée dans les prêts de devises digitales comme le bitcoin, l'ether, etc. Les détenteurs de ces cryptos les prêtaient à la plateforme, laquelle était censée leur assurer un rendement substantiel sur ces prêts.Mais BlockFi avait été déstabilisée en juin dernier, lors du premier séisme sur la planète crypto qui avait vu s'écrouler le système Terra/Luna et s'évaporer une trentaine de milliards de dollars.BlockFi avait alors bénéficié d'un prêt de 250 millions de dollars octroyé par FTX, mais ce prêt avait été libellé en FTT (les jetons numériques de FTX). Or ces FTT, depuis la faillite de FTX, ont perdu 95% de leur valeur. Par ailleurs, on attendait ce mardi le vote du texte du comité d'avis sur les questions technologiques, qui devait approuver un paquet de recommandations adressées au gouvernement afin de mieux réglementer les cryptos actifs et plus spécialement renforcer les contrôles sur la publicité vantant ce genre de "placement".Mais finalement, "le vote aura lieu la semaine prochaine car nous avons, sur la fin de la réunion, un problème de quorum, au vu de toutes les commissions parlementaires qui se déroulent en même temps, débats budgétaires obligent", explique le président du comité d'avis, Gilles Vanden Burre.