Voici les attentes pour les principales cryptomonnaies en 2025

Nos attentes pour 2025 pour un grand nombre de classes d’actifs ne pouvaient faire l’impasse sur la niche des cryptomonnaies. Nous analysons ici les dix plus grandes cryptomonnaies selon leur valeur de marché. Elles sont ici classées par ordre alphabétique.

1. Avalanche (AVAX/USD)

AVAX a commencé l’année 2024 sur une note positive. Le cours est passé de 38,5 dollars à un sommet supérieur à 65 dollars en mars. Ensuite, la dynamique s’est inversée et le cours est retombé à la ligne de soutien datant de 2023. Autour de cette ligne de soutien, nous avons vu apparaître un processus de formation de fond et un renversement de tendance. Cet élan est de plus en plus marqué. Mais à partir de la mi-décembre, le cours est retombé vers la moyenne mobile et la ligne de soutien mentionnée plus haut. La moyenne mobile est toujours en baisse bien que le prix soit au-dessus de cette ligne. Cela donne un signal neutre. Les lignes MACD donnent un signal positif. Nous conseillons donc globalement d’acheter. L’objectif de prix est de 50 dollars.

2. Bitcoin (BTC/USD)

Comme pour de nombreuses cryptomonnaies, nous voyons trois tendances à moyen terme dans le graphique 2024 du Bitcoin. L’année commence par une forte hausse qui s’arrête après un sommet en mars. Ensuite, nous observons un mouvement baissier qui persiste jusqu’au quatrième trimestre. Les creux d’août et d’octobre forment la base d’un renversement de tendance qui commence à la fin du mois d’octobre par un franchissement de la ligne de résistance. En ce qui concerne le Bitcoin, les signaux des deux indicateurs techniques ont été positifs tout au long de l’année et même aujourd’hui, nous voyons une moyenne mobile ascendante et des lignes MACD qui se déplacent bien au-dessus de leur ligne 0. Nous réitérons donc notre recommandation d’achat et notre objectif de prix de 150.000 dollars.

3. Binance (BNB/USD)

La performance de Binance en 2024 a été relativement calme. Le jeton a atteint un nouveau sommet en juin, dans un mouvement plus latéral autour de 550 dollars s’étendant de mars à novembre. En fin d’année, nous n’avons pas vu de rupture explosive mais une tendance régulière à la hausse du prix. Finalement, Binance a terminé l’année à un niveau proche du sommet de juin. Le rendement sur 2024 a été solide, à 125%. Le cours est resté constamment au-dessus de la ligne ascendante de la moyenne mobile et les lignes MACD continuent également à monter calmement au-dessus de leur ligne 0. Les signaux de l’indicateur soutiennent donc la recommandation “Acheter” avec 800 dollars comme objectif de cours.

4. Cardano (ADA/USD)

En février et mars, Cardano est sorti de sa tendance baissière. Tout indiquait qu’il allait poursuivre sur sa lancée, mais en avril, après un coup dur, le prix retombe sur la ligne de support de cette tendance. À partir du mois d’août, nous avons pu observer la formation d’un fond. Le cours décolle avec force en novembre. La force de cette rupture est telle qu’elle entraîne presque immédiatement les signaux des indicateurs vers le positif. Début décembre, le cours atteint un sommet à 1,32 dollar. Pendant ce temps, les lignes du MACD donnent un signal de surachat. Au cours des dernières semaines, le prix recule légèrement et passe sous les lignes de résistance qui se situent autour de un dollar. La recommandation pour Cardano est “Acheter”, avec un objectif de prix d’un dollar.

5. Dogecoin (DOGE/USD)

Parmi les dix plus grandes cryptomonnaies, par valeur de marché, que nous analysons ici, c’est celle qui a enregistré le plus grand gain de prix en 2024. Une impressionnante hausse de 253,3% ! Cependant, cela aurait pu être bien plus. Le prix a en effet culminé au-dessus de 0,48 dollar en décembre. Le rendement sur l’année calendrier aurait alors atteint plus de 440%. Depuis, le cours a chuté de plus de 35%. Le signal de « surachat » du MACD s’est donc à nouveau légèrement atténué. Les signaux du MACD et de la ligne ascendante de la moyenne mobile sont toujours positifs. Le repli du cours offre donc, selon nous, une belle opportunité d’entrée. Nous émettons donc une recommandation d’achat avec un objectif de prix de 0,48 dollar.

6. Ethereum (ETH/USD)

L’Ethereum a commencé l’année 2024 de manière prometteuse, avec un pic à 4.092,4 dollars en mars. Cette période a été suivie d’une période plus faible au cours de laquelle le prix a atteint des sommets et des creux plus bas. Après l’été, le cours trouve un soutien au niveau des creux de décembre 2023. La dynamique devient alors positive. Au début du mois de novembre, la ligne de résistance située sous les sommets de mai et de juin a été brisée. En décembre, la résistance du sommet de mars a été mise à l’épreuve, mais il était trop tôt pour que pour la brisée. Le prix est retombé sur la ligne de la moyenne mobile. Cela donne un signal neutre. Les lignes MACD donnent un signal positif, ce qui porte notre recommandation à l’achat. La résistance à 4.092,40 dollars est le (premier) objectif de prix.

7. Polkadot (DOT/USD)

La grande déception de 2024 a été le Polkadot. Cette cryptomonnaie a perdu près de 20% sur l’année. Pourtant, un investisseur actif aurait pu réaliser des rendements assez intéressants en achetant et en vendant au bon moment. En effet, le prix a atteint son maximum à deux reprises. La première fois en mars, à 11,88 dollars. Ensuite, le cours a suivi une tendance à la baisse, atteignant un plancher de 3,67 dollars en octobre. Dans la tendance haussière qui a suivi, le pic de mars a été approché mais n’a pas été dépassé. Au cours des dernières semaines, le prix a fortement baissé et se situe maintenant à sept dollars. La moyenne mobile, en baisse, est un signal négatif. Les lignes MACD donnent un signal positif. La recommandation pour Polkadot est donc: “Garder”.

8. Solana (SOL/USD)

Après un sommet en mars, le prix de Solana commence à se déplacer latéralement et entre dans un canal de tendance horizontale. Celui-ci rencontre une première résistance à 188,82 dollars et une seconde à 209,94 dollars, avec une ligne de soutien à 128,60 dollars. À partir du mois d’août, la ligne ascendante de la moyenne mobile joue son rôle de ligne de soutien. Le prix commence à se déplacer vers le haut pour s’accélérer en novembre avec une envolée puissante atteignant un sommet de 264 dollars. Ce sommet a brièvement dépassé le pic historique de 2021. Le prix n’a pas pu se maintenir à ce niveau et est retombé sur la moyenne mobile. Soutenu par des indicateurs positifs, nous confirmons notre recommandation d’achat et donnons à cette cryptomonnaie un objectif de cours de 260 dollars.

9. Tron (TRX/USD)

Jusqu’en décembre, l’évolution du cours de Tron se fait en douceur. Le prix monte progressivement dans les limites d’un canal de tendance ascendante. La ligne de soutien de ce canal de tendance coïncide ici avec la ligne ascendante de la moyenne mobile. Les lignes MACD évoluent ici au-dessus de leur ligne 0. Au cours de la première semaine de décembre, les choses se corsent. Le cours explose de 0,208 dollar à 0,449 dollar le 2 décembre, pour clôturer à 0,318 dollar ce jour-là. Dans les semaines qui suivent, le cours retombe encore avant de montrer les premiers signes de stabilisation et de reprise dans les deux dernières semaines de décembre. Nous émettons donc une recommandation d’achat pour Tron, avec un objectif de cours de 0,318 dollar.

10. Ripple (XRP/USD)

Le Ripple (XRP) n’a pas semblé vouloir décoller avant novembre. Les apparences sont toutefois trompeuses. Le prix évolue latéralement jusqu’en novembre, évoluant entre 0,38 et 0,74 dollar. En termes de pourcentage, il s’agit de mouvements conséquents, mais ils sont éclipsés par l’énorme rallye qui a débuté en novembre. Le prix a alors atteint un sommet de 2,89 dollars. Depuis lors, le prix a légèrement baissé mais les lignes du MACD sont toujours en hausse et indiquent un signal de surachat. Le cours est également bien au-dessus de la ligne ascendante de la moyenne mobile. Ces deux signaux positifs se traduisent par une recommandation d’achat avec un objectif de cours de 2,89 dollars. Toutefois, la position élevée des lignes MACD continue de représenter un danger.