“Super Wednesday” des résultats : une chance de rebondir pour Microsoft, Meta et Tesla ?

Microsoft et Meta ont souffert en bourse avec la tempête DeepSeek, Tesla après une première baisse des ventes. Les investisseurs auront ce contexte en tête quand ils recevront les résultats des trois entreprises, publiés ce mercredi soir et regarderont pour des signes positifs ou négatifs. Ça passe ou ça casse.

Grosse journée à Wall Street : Microsoft, Meta et Tesla vont passer sur le grill. Ils publient leurs résultats trimestriels. Pour les trois, c’est l’occasion de rectifier le tir.

Intelligence artificielle

Ce lundi, Microsoft et Meta ont été malmenés en bourse. Cela à cause d’un bot d’IA chinois qui serait beaucoup moins cher à développer que ceux des géants américains, tout en étant plus performant. Les deux ont remonté la pente depuis, mais ils restent sous le feu des projecteurs. Si dans leurs résultats, les deux groupes montrent des signes encourageants que les investissements dans l’IA paient et que la demande reste très forte, alors ils peuvent repartir de plus belle. Comme c’est le cas d’ASML, après des résultats annoncés ce mercredi matin.

Mais les investisseurs seront aussi très regardants quant à d’éventuels signes de faiblesse sur le front de l’IA. Les résultats concernent le quatrième trimestre 2024 et l’année 2024 et DeepSeek est un fait d’actualité de fin janvier 2025, feront remarquer les personnes raisonnées. Et elles ont raison, il sera sans doute difficile de voir un impact dans les chiffres – mais la bourse est très hystérique cette semaine et peut rapidement surinterpréter un élément, en positif comme en négatif.

Mais ces résultats sont aussi l’occasion pour les boîtes d’annoncer leur guidance, c’est-à-dire leurs projections pour le trimestre ou l’année. C’est là aussi que les investisseurs partiront à la chasse de signes de l’impact de DeepSeek.

Pour Meta, il y a encore une difficulté qui s’ajoute. Le CEO Mark Zuckerberg s’est agenouillé devant le nouveau président américain Donald Trump. Il a par exemple supprimé les équipes de vérification des faits, qu’il a jugées être trop “wokistes”. Des appels au boycott de Facebook et d’Instagram se sont fait entendre. Si exode il devait y avoir, cela pourrait se payer cash pour Meta. En début 2022, l’entreprise avait perdu plus de 200 milliards de dollars en bourse (le record absolu, à l’époque, que Nvidia a largement dépassé ce lundi avec près de 600 milliards de dollars) après une baisse du nombre d’utilisateurs.

Tesla

Pour Tesla, le mal à rectifier date d’il y a deux semaines. Le constructeur avait alors annoncé une baisse du nombre de ventes, sur l’année. Une première dans son histoire, lui qui avait habitué le marché à des hausses spectaculaires des ventes.

Ce mercredi, il montre son bilan financier. L’occasion de vérifier ce que cette baisse des ventes signifie en termes de bénéfices, de chiffres d’affaires et de marges. En théorie, si une entreprise a pu fortement réduire les coûts et augmenter les prix, la baisse des ventes à l’unité pourrait ne pas être dramatique. Mais dans un contexte de guerre des prix, de concurrence chinoise et de ralentissement de la demande pour les véhicules électriques, cela pourrait être difficile pour Tesla.