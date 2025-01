Tesla : baisse des livraisons, une grande première

Les livraisons de Tesla sont en baisse, sur l’année 2024. Une grande première. L’impact du ralentissement du marché des véhicules électriques se fait de plus en plus sentir. Le cours est en chute, en bourse.

1,79 million. C’est le nombre de véhicules livrés par Tesla, en 2024. C’est une première fois que cela lui arrive : ces livraisons sont moins élevées (1,1% de moins) qu’en 2023. C’est aussi moins que les estimations des analystes, qui tablaient en moyenne sur plus de 1,80 million. Cela après une baisse des ventes au premier et au deuxième trimestre, mais une hausse au troisième et au quatrième trimestre.

Voilà un fameux revers pour Tesla. Le constructeur avait habitué le marché avec des hausses spectaculaires des ventes. La plus basse avait été de 35%, en 2017. En 2023, elle était encore de près de 38%.

Symptôme d’un plus grand malaise ?

Cette baisse des ventes est en fait symptomatique. Le marché des véhicules électriques ralentit, et même le pure player n’y échappe plus. Malgré ses stratagèmes pour booster les ventes, comme les baisses de prix, et plus récemment des financements à 0% et des recharges rapides gratuites sur le réseau des bornes Tesla.

D’autres éléments jouent aussi sur le ralentissement de la demande, comme la fin de subsides à l’achat de véhicules électriques en Europe (en Allemagne, notamment). Il y a aussi le fait que les consommateurs (américains, notamment, mais pas que) se tournent davantage vers les hybrides, moins chères. Puis il faut aussi compter la concurrence chinoise, moins chère également, qui s’impose de plus en plus sur le marché. BYD par exemple a vendu presque autant de véhicules électriques en 2024 que Tesla, dans le monde : 1,76 million, soit une hausse de 12% en un an.

Les agissements politiques du patron de Tesla pourraient aussi avoir joué en défaveur des ventes. Elon Musk a ouvertement soutenu Donald Trump durant la campagne présidentielle et il devient “ministre” dans son gouvernement. En Europe, il a publiquement soutenu l’extrême droite allemande et britannique. Les appels au boycott de Tesla se font entendre.

Mauvaise nouvelle en bourse

Moins de voitures vendues, c’est une mauvaise nouvelle à plusieurs égards. Tesla réduisait les prix, et avec elles ses marges, pour continuer à garder les ventes élevées. Maintenant que les ventes sont également en baisse, on peut imaginer qu’il n’y ait pas de hausse folle du bénéfice. Mais Tesla a néanmoins pu réduire le coût de revient et améliorer ses marges, cette année. Réponse le 29 janvier, lorsque Tesla annoncera ses résultats.

Moins de voitures vendues, c’est aussi moins de services, en extra, que Tesla peut proposer aux propriétaires. Et donc aussi une source de revenus en moins.

Puis le service de robotaxis, présenté en grande pompe en octobre, ne sera pas déployé demain. Tesla ne pourra pas compter sur lui pour redresser les choses, dans l’immédiat.

La nouvelle a ainsi fait chuter le cours de Tesla en bourse ce jeudi soir, de 6%. Le constructeur commence mal l’année, comme en 2023. Il avait été dans le rouge une bonne partie de l’année, notamment à cause de ce ralenti du marché des VE. Le rapprochement de Musk avec Trump, et les perspectives de politiques plus accommodantes, pour les véhicules autonomes par exemple, ont fait grimper le cours sur la fin de l’année (il aura gagné 60% en 2024). Mais cette lune de miel va maintenant subir un “test de réalité”.