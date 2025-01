Un lundi noir vite oublié pour ASML, après de très bons chiffres

L’action d’ASML rebondit de plus de 11% ce mercredi. La valeur du carnet de commandes, dépassant largement les attentes des analystes, est notamment un signal positif pour les investisseurs.

Ce lundi, ASML avait pris la tempête DeepSeek de pleine face : l’action du fabricant néerlandais d’équipements pour produire des puces électroniques, considérés comme les plus pointus au monde, avait chuté de plus de 10%. Mais ce mercredi, elle a déjà retrouvé (et dépassé) son niveau d’avant la chute. Elle est en hausse de 11% à l’heure d’écrire ces lignes.

Capture d’écran : Trends Bourse Live

En cause : les résultats trimestriels, publiés ce mercredi matin. C’est notamment son carnet de commandes du quatrième trimestres (représentant une valeur de 7,09 milliards d’euros) qui dépasse largement les attentes (3,99 milliards). Ce serait ainsi le signe, rassurant pour le marché, que la tempête DeepSeek n’aura pas nui aux ventes de puces électroniques et que la course à l’IA est toujours bel et bien en cours.

“La croissance de l’intelligence artificielle est le principal moteur de la croissance de notre secteur”, souligne le CEO Christophe Fouquet.

Même si, comme met en garde Michael Roeg de Degroof Petercam auprès de Reuters, ASML serait moins directement apte à répondre à la question de l’impact de DeepSeek sur le marché des puces, comme l’entreprise n’est que fournisseur d’équipements pour des entreprises qui produisent des puces pour des concepteurs de puces comme Nvidia. “C’est aux opérateurs des centres de données et à Nvidia de répondre à cette question”, indique-t-il.

Trimestre et année

Sur le quatrième trimestre, le bénéfice est de 2,7 milliards d’euros, sur un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros. Là aussi, c’est mieux que les estimations.

Sur 2025, ASML s’attend à des ventes atteignant entre 30 et 35 milliards de dollars. En 2024, le chiffre d’affaires était de 28,3% : ce serait alors une hausse de 7 à 25%.

Les États-Unis ont été le marché le plus important, comptant pour 28% du chiffre trimestriel. La part de la Chine a baissé à 27%. ASML s’attend à ce qu’elle baisse à 20%, à l’avenir. Le gouvernement des Pays-Bas (qui a suivi les mesures de Washington) avait imposé des restrictions à l’export, vers la Chine, des produits les plus sophistiqués d’ASML.