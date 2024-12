Son nouveau médicament anti-obésité marche moins bien que prévu… Novo Nordisk s’effondre en bourse

Les résultats d’un essai clinique pour le nouveau médicament anti-obésité de Novo Nordisk sont moins bons que ce qui était prévu. L’action perd 20% ce vendredi.

Novo Nordisk, le fabricant danois de médicaments, est en chute libre en bourse ce vendredi. L’entreprise est connue pour Wegovy et Ozempic, deux médicaments anti-obésité et anti-diabète. Ils sont souvent décrits comme des médicaments “miracles” et font la fortune de Novo Nordisk en bourse, ces dernières années.

Elle travaille sur un nouveau médicament, CagriSema, qui doit aussi aider à perdre du poids. Il doit être le successeur des deux autres. Mais des résultats présentés ce vendredi n’ont pas atteint les estimations : les patients ont perdu 22,7% de poids en moyenne, au lieu de 25%, en 68 semaines. Seuls 40% de l’échantillon ont perdu un quart de leur poids, ou plus.

Résultat : le cours est tombé de 26% d’un coup (avant d’un peu remonter la pente à -19,4%, à l’heure d’écrire ces lignes). 125 milliards de dollars de valeur marchande se sont envolés de la première capitalisation européenne et coqueluche des investisseurs.

Concurrence

C’est que sur le marché des médicaments pour perte de poids, la concurrence commence à souffler dans la nuque de Novo Nordisk. L’entreprise danoise pourrait ainsi perdre son avantage du premier arrivé qu’elle avait avec le lancement de ses deux premiers médicaments (et qui a propulsé son cours en bourse).

Les résultats de ce test montrent ainsi que le médicament de l’entreprise américaine Eli Lilly (appelé Mounjaro ou Zepbound) serait plus puissant et efficace. La perte de poids moyenne était de 23%, lors de ses essais cliniques. L’action d’Eli Lilly est en hausse de plus de 7%, dans les négociations d’avant ouverture à Wall Street.

Médicament

Novo Nordisk estime que les tests sont néanmoins “encourageants”. “Grâce aux résultats des essais, nous prévoyons d’explorer davantage le potentiel de perte de poids supplémentaire de CagriSema”, peut-on lire. Les effets secondaires sont similaires à ceux des deux autres produits. Ils sont légers à modérés et s’estompent avec le temps.

Le médicament a manqué l’objectif de près (et le résultat d’Eli Lilly d’encore plus près), mais la chute est vertigineuse en bourse. C’est souvent le cas lorsqu’un événement est très attendu par les investisseurs, frénétiquement presque : ça passe ou ça casse. Après l’annonce des résultats il y a quelques semaines, le titre était par exemple parti en flèche.