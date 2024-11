Novo Nordisk bat les estimations et part en flèche

Novo Nordisk a battu les estimations. Ventes et bénéfice sont plus élevés que les attentes du marché. L’action part à la hausse.

La coqueluche de la bourse a encore frappé fort. Novo Nordisk, fabricant de l’amincisseur “miracle” Wegovy, a battu les estimations de ventes des analystes, dans ses résultats trimestriels annoncés ce mercredi. Les ventes de ce médicament en particulier sont en hausse de 79% en un an, atteignant le montant de 17,3 milliards de couronnes danoises (2,32 milliards d’euros). Les experts s’attendaient à ce que le médicament rapporte 15,9 milliards de couronnes.

Ce qui fait que le bénéfice atteint 27,3 milliards de couronnes (3,66 milliards d’euros). Là aussi, c’est mieux que les estimations (mais la marge est moins large que pour les ventes de Wegovy).

Novo Nordisk profite d’ailleurs de l’occasion pour ajuster ses prévisions de ventes sur l’ensemble de l’année. L’entreprise pharmaceutique s’attend à une croissance située entre 23 et 27%. Aux dernières estimations, la fourchette était de 22 à 28%. Pareil pour son bénéfice d’exploitation : il devait gagner entre 21 et 27% en 2024 (contre 20 à 28%).

“Suite à une croissance des volumes plus importante que prévu ces dernières années, notamment pour les produits à base de GLP-1 tels qu’Ozempic et Wegovy, combinée à l’anticipation d’une croissance continue des volumes et à des limitations de capacité sur certains sites de production, les perspectives reflètent également des contraintes d’approvisionnement périodiques et des notifications de pénurie de médicaments pour un certain nombre de produits et de zones géographiques”, explique l’entreprise.

Hausse en bourse

Toutes ces annonces sont du pain bénit pour les investisseurs. L’action est en hausse de 7,22% à l’heure d’écrire ces lignes. Ce qui pourrait inverser la tendance de ces derniers mois. Elle est en hausse de 14% sur l’année, mais le cours est en baisse depuis la fin janvier. En août, l’entreprise danoise avait annoncé des résultats moins bons que les estimations, surprenant le marché.

C’est l’entreprise à la plus forte valorisation du marché européen (et la 19e à niveau mondial). Elle pèse 488 milliards de dollars. LVMH est la deuxième, valant 333 milliards de dollars.