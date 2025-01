Pourquoi certains analystes conseillent-ils de vendre Apple?

La valorisation d’Apple serait trop importante, et le marché n’aurait pas prêté attention aux récentes mauvaises nouvelles au sujet de l’entreprise technologique, estime MoffettNathanson. Il faudrait vendre l’action, qui pourrait chuter de plus de 20%.

Apple est un des chouchous des investisseurs. L’entreprise à la plus forte valorisation au monde possède une clientèle fidèle et représente la plus grande position du portefeuille de Warren Buffett… Les arguments positifs à son sujet ne manquent pas.

Cependant, certains analystes ne partagent pas cet optimisme. Bien qu’ils soient peu nombreux – seulement quatre avis, sur une soixantaine de recommandations, conseillent de vendre l’action – leur position mérite d’être notée, surtout lorsqu’un nouvel expert décide de changer d’avis et rejoint le camp des pessimistes. Parmi eux, Warren Buffett occupe également une position ambivalente : mais même s’il s’est récemment débarrassé d’un grand nombre d’actions Apple, l’entreprise de Cupertino demeure néanmoins son principal actif.

“Vendre”

C’est le cas de Craig Moffett, de MoffettNathanson. Il a dégradé Apple, de “neutre” à “vendre”, ce mardi. Il a aussi émis un nouvel objectif de prix : 188 dollars. Cela représenterait une baisse de 22%, par rapport au niveau actuel.

Qu’est-ce qui ne colle pas, selon l’analyste ? Ce serait avant tout une question de valorisation, explique-t-il. Apple resterait “une entreprise vraiment formidable”, mais le cours aurait augmenté de manière injustifiée ces derniers temps. “Le marché est parti à la hausse et a pris Apple avec lui”, estime Moffett. Mais derrière l’ascension, la firme à la pomme a dû faire face à des mauvaises nouvelles.

L’expert cite notamment le fait que l’accord avec Google, qui paie 25 milliards de dollars par an pour que Chrome soit le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone, a été déclaré comme illégal. Mais aussi la faiblesse des ventes de smartphones en Chine et du casque de réalité augmentée, le Vision Pro. La lenteur des ventes de l’iPhone 16, et ce qu’elle cache, l’inquiète aussi : “Non seulement nous n’avons vu aucun signe d’un cycle de mise à niveau, ce qui serait déjà assez inquiétant en soi, mais nous avons vu de plus en plus de preuves que les consommateurs ne sont pas intéressés par les fonctionnalités de l’IA.”

Résultat : “les perspectives ne sont décidément pas attractives” et la valorisation n’aurait donc “pas de sens”.

