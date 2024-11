Pourquoi Warren Buffett a déjà vendu pour 100 milliards de dollars d’actions Apple et accumule les liquidités

Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, a vendu 25 % de sa position dans Apple au troisième trimestre. Cette année, elle a déjà vendu plus de 100 milliards de dollars de sa participation dans l’entreprise technologique. Apple reste toutefois la plus grosse participation du portefeuille de la société. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

Après avoir cédé 615 millions d’actions Apple entre janvier et juin, la société de Buffett a vendu 100 millions d’actions supplémentaires au cours de l’été. Berkshire Hathaway ne détient donc plus que 300 millions d’actions du fabricant de l’iPhone. Au début de l’année, Buffett a affirmé qu’une vente serait bénéfique à long terme pour les actionnaires de Berkshire. En effet, il s’attend à ce qu’une nouvelle administration américaine augmente les impôts sur les plus-values afin de combler le déficit budgétaire.

Mais l’ampleur des ventes d’actions de la société de Buffett suggère qu’il ne s’agit pas seulement d’un mouvement calculé en vue d’obtenir des avantages fiscaux. Pour le septième trimestre consécutif, Berkshire vend plus d’actions qu’elle n’en achète. Outre Apple, il a également vendu pour plus de 3,8 milliards de dollars d’actions de Bank of America, sa deuxième position la plus importante, au cours des derniers mois. Dans le même temps, le conglomérat se constitue une montagne de liquidités de 276,9 milliards de dollars. Un record.

Pourquoi une augmentation des liquidités ?

Lorsque Berkshire Hathaway accumule des liquidités, cela signifie que la société d’investissement ne trouve plus d’actions à un prix raisonnable. Apple, par exemple, a atteint un prix record au dernier trimestre. L’entreprise de Buffett est actionnaire depuis 2016, ce qui lui a permis de réaliser une belle plus-value. La façon dont Berkshire renforce systématiquement sa position de trésorerie suggère que Berkshire a des doutes sur les perspectives de l’économie américaine.

“Buffett est l’exemple même de l’investisseur à long terme. Il adopte une approche très progressive et délibérée, qui lui permet d’obtenir des rendements lents mais réguliers de manière fiable”, explique Danny Reweghs, directeur de la stratégie chez Trends. “L’une de ses idées les plus intéressantes est de croire au secteur de l’assurance parce qu’il offre un flux de revenus garantis. Le dividende associé est également très important car Berkshire peut réinvestir cet argent. Il reste fidèle au principe simple qui consiste à acheter des actions uniquement lorsqu’elles sont bon marché et à dénouer ses positions lorsqu’elles risquent d’être surévaluées.”

Pétrole

Les analystes reprochent parfois à Buffett de prendre trop de risques avec certaines actions. Apple, par exemple, reste la principale position de Berkshire, même après avoir vendu 100 millions d’actions supplémentaires, et elle représente plus de 30 % de l’ensemble du portefeuille. “Dans ce domaine, il agit de manière atypique pour un investisseur, car il est toujours conseillé de diversifier les risques”, souligne Reweghs. “Au lieu de consacrer 30 % de son portefeuille à Apple, il pourrait bien sûr acheter Microsoft, Alphabet ou Meta. Mais Buffett a toujours admis qu’il ne comprenait pas les entreprises technologiques, à l’exception d’Apple. En revanche, il n’hésite pas à mettre en avant certains titres performants, car c’est ainsi qu’il excelle. Avec la répartition des risques, on crée une sorte d’indice et on ne se distingue jamais des autres.”

Reweghs note que Berkshire réduit actuellement ses positions dans les secteurs bancaire et technologique et investit dans les valeurs pétrolières. “Berkshire a augmenté sa position dans Occidental Petroleum. Le pétrole est considéré comme une histoire finie, mais il est clair que Buffett s’attend à ce qu’il reste important pendant longtemps encore et à ce que le prix du pétrole augmente dans les années à venir. Il opère toujours dans une optique de réussite à long terme. Bien sûr, un autre facteur est qu’un certain nombre de fonds n’investissent plus dans les combustibles fossiles dans le cadre de leur stratégie de développement durable. Cela rend les actions bon marché aux yeux de Buffett.”