Pan American Silver, sous-valorisé

Il y a quelques années, nous avions misé plusieurs fois sur Pan American Silver (PAAS) en achetant des options call et en vendant des options put, et le groupe s’était révélé un bon cheval. “Investir, c’est regarder en avant”, scandent les gourous de la Bourse. Pourtant, PAAS ne semble plus être vu comme “le plus sûr des mineurs d’argent”, en dépit de l’amélioration de ses perspectives: l’action s’échange bien en dessous de sa moyenne historique, et est de 30 à 50% moins chère que celles de ses concurrents First Majestic et Hecla Mining, qui disposent de réserves bien moindres et affichent un coût de production nettement plus élevé. Le ratio cours/bénéfice de PAAS n’est que de 1,2. Et bien que l’action ait chuté en 2022, le groupe distribue encore un dividende de 2,25%.

Le potentiel de hausse du cours de l’action est beau, puisque fin 2020, il avait atteint 38,5 dollars, un sommet historique, contre 16-17 aujourd’hui. Depuis un an, il ne descend pas sous 15,90 dollars, où il bénéficie d’un robuste soutien. La première résistance importante se situe autour de 19,50 dollars. S’il la franchit, il se dirigera vers 29 dollars sans trop de peine. C’est pourquoi nous suggérons l’achat d’un call ou la vente d’un put échéant dans six à 10 mois.

Achat du call

PAAS juin 2024

au prix d’ex. de 17 USD

à 1,98 USD

Le cours de l’action PAAS doit s’apprécier de quelque 7,5% pour que ce contrat se dote d’une valeur intrinsèque. Et c’est tout à fait possible. L’acheteur de ce contrat ne réalisera toutefois un bénéfice qu’à partir d’un cours à (17 + 1,98 =) 18,98 dollars, car il a payé la prime de 1,98 dollar. Sachant qu’une résistance attend l’action autour de 19,50 dollars, la prime s’élèvera à (19,50 – 17 =) 2,50 dollars au bas mot. Soit un gain minimal de 25%.

Emission du put

PAAS janvier 2024

au prix d’ex. de 20 USD

à 4,59 USD

Si vous préférez ne pas investir d’emblée, l’émission d’un put pourra vous convenir. Il faudra que le cours de l’action PAAS grimpe à 20 dollars ou plus avant l’échéance du contrat (le 19 janvier 2024) pour que la prime, très élevée actuellement, vous soit acquise. Si le cours ne se redresse pas en fin d’année, vous pourriez devoir acheter les actions à (20 – 4,59 =) 15,41 dollars l’unité.