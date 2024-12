C’est la pagaille pour le Dow Jones : que se passe-t-il à Wall Street ?

Le Dow Jones est en chute depuis neuf jours de suite. Avec la réunion de la Fed de ce mercredi, il pourrait chuter encore davantage.

Une première en 46 ans : le Dow Jones Industrial Average a signé sa neuvième baisse consécutive, ce mardi. L’indice industriel américain a connu un seul jour dans le vert, en décembre. Il est de 3,26% dans le rouge sur le mois : on ne peut pas vraiment parler de rallye de Santa.

Mais que se passe-t-il ? La chute de ce mardi a en partie été provoquée par les chiffres, mitigés, de la vente de détail au mois de novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq ont d’ailleurs aussi clôturé dans le rouge hier. Mais sur le mois, ces deux autres indices sont encore dans le vert.

Ce sont aussi certaines actions individuelles qui tirent l’indice industriel, composé de 30 titres seulement, vers le bas. Comme UnitedHealth, dont le CEO a été assassiné, et Nvidia. Les deux actions sont en baisse de respectivement 18 et 7% sur le mois écoulé.

Fed

Mais plus globalement, c’est la réunion de la Fed qui est en ligne de mire. Elle a lieu ce mercredi. Le marché majoritairement à une baisse des taux d’intérêt de 25 points de base. Mais c’est après que les choses se corsent : il n’y a plus qu’une minorité d’observateurs qui s’attend à une nouvelle baisse en janvier. La majorité s’attend à une pause. Et pour 2025, les avis divergent de plus en plus. Une pause de combien de temps ? Combien de baisses ? Certains (c’est une très petite minorité) s’attendent même à une nouvelle hausse. Et l’incertitude, ce n’est jamais bon pour les actions.

Ce qui veut dire qu’une nouvelle baisse des indices est possible, ce mercredi. Cela dépendra du ton que donne la Fed et des perspectives qu’elle présentera.