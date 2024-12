Les Etats-Unis, cette “cash machine” mondiale qui avale le reste des marchés !

Qui peut encore éviter l’Amérique ? Personne. “Les Etats-Unis dominent les marchés mondiaux grâce à une combinaison unique de productivité, d’innovation et de résilience économique, renforcée par des décennies de cycles d’innovation maîtrisés”, avancent les experts de la banque Mirabaud.

Ce sont les experts de la banque Mirabaud qui le disent dans leur note boursière du jour : le constat est lourd, “très lourd”. Le fossé entre les États-Unis et l’Europe ne cesse de se creuser. Qu’il s’agisse du PIB, des bénéfices des entreprises ou de la Bourse, “l’économie et les marchés américains sont devenus incontournables”. À tel point que l’on pourrait dire qu’ils “digèrent” lentement mais sûrement le reste des marchés mondiaux : une trajectoire qui illustre non seulement “leur puissance économique”, mais aussi “leur capacité à façonner les règles du jeu financier global”.

70 % du poids boursier mondial

Certes, Bourse et économie suivent des logiques différentes. Mais, comme soulignent les analystes de la banque privée suisse, il est tout de même frappant de constater que les États-Unis, qui génèrent environ un quart de la production économique mondiale, représentent près de 70 % de la capitalisation boursière mondiale.

Car en fait de répartition entre PIB et poids boursier, la plupart des pays affichent des proportions relativement équilibrées : le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, et l’Allemagne suivent cette tendance. “Cependant, deux exceptions majeures ressortent : les États-Unis et la Chine. La Chine, par exemple, pèse 17 % du PIB mondial, mais son influence sur les marchés boursiers internationaux reste marginale, à moins de 3 % dans l’indice MSCI All Country World”, pointent les économistes de la banque genevoise.

Portée par une croissance économique sans précédent, une innovation constante et une domination progressive des grandes entreprises américaines, l’ascension des Etats-Unis a été fulgurante depuis le siècle passé, selon Mirabaud. Aujourd’hui, “cette dynamique ressemble à une force irrésistible”, les États-Unis continuant à s’imposer sur la scène mondiale “en accaparant une part écrasante” de la capitalisation boursière.

Croissance et productivité

Mais pourquoi l’argent vient-il aux États-Unis ? Pour les experts du gérant d’actifs suisse, la réponse est simple : outre la création de nouvelles entreprises qui permettent de parier sur la croissance future, c’est la productivité !

“La production économique américaine par heure travaillée a augmenté de 8,9 % au cours des cinq dernières années – plus rapidement qu’au cours des cinq années précédentes ou qu’au cours des années 2010 – malgré la pandémie, constitue un véritable exploit historique. En comparaison, la croissance de la productivité en France est ‘nulle’ depuis près de 10 ans”, écrivent les experts de Mirabaud.

Et ces derniers d’asséner en guise de conclusion : “La croissance de la productivité n’est rien d’autre que le fondement du progrès – à long terme, créer plus avec la même quantité de travail est le seul moyen d’augmenter durablement les salaires, la consommation et la prospérité générale de la société.”