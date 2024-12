Les 5 actions préférées de Stefan Willems, auteur et expatrié : « Je me concentre sur les petites capitalisations belges parce que ce marché est inefficace »

500.000 euros, voilà ce que Stefan Willems a pu amasser comme capital, à ses 30 ans, en investissant en bourse. Il nous livre ses stratégies, nous explique comment il y est arrivé et nous donne ses 5 actions favorites du moment.

Stefan Willems est un analyste boursier. Avec son livre Onderweg naar financiële vrijheid. Hoe ik 500.000 euro spaarde voor mijn 30ste (“En route vers la liberté financière. Comment j’ai mis de côté 500.000 euros avant d’avoir 30 ans” en français, le livre n’a pas encore été traduit en français), il a rédigé un guide pratique et personnel sur son parcours vers la liberté financière.

La tranquillité d’esprit

Grâce à une combinaison de travail acharné, de discipline et de stratégie d’investissement bien pensée, Willems disposait d’une fortune de 500.000 euros à l’âge de 31 ans. Ce Limbourgeois, qui vit actuellement en Bulgarie, parle ouvertement des choix qui l’ont conduit à l’indépendance financière, de ses difficultés et des stratégies qu’il utilise pour faire fructifier son capital.

“Je ne vis pas pour m’offrir le luxe”, déclare Willems. “Il s’agit de liberté, de ne pas dépendre d’une seule source de revenus. Pour lui, l’indépendance financière n’est pas synonyme de retraite anticipée, comme on le pense souvent du mouvement FIRE. “Je ne veux pas m’inquiéter. Si quelque chose tourne mal demain et que je ne gagne plus un euro, je serai encore à l’abri pendant 20 ans. Cette tranquillité d’esprit n’a pas de prix.”

La force des petites capitalisations belges

Willems a commencé sa carrière en tant que journaliste financier, ce qui lui a donné un aperçu unique du marché belge. Il considère les petites capitalisations belges comme un élément important de sa stratégie. “Je suis un investisseur actif, absolument”, explique-t-il. “Je me concentre sur les petites capitalisations belges parce que ce marché est inefficace. Londres et New York ne s’y intéressent pas, ce qui crée des opportunités. Les PDG de ces entreprises ont souvent le cœur sur la main. Ils parlent de projets que le marché ignore pendant des mois”.

Il cite l’exemple d’Exmar, une société belge de transport de gaz. “J’ai commencé à acheter des actions aux alentours de 3,20 euros et j’ai continué à acheter des actions supplémentaires alors que la confiance dans ce marché restait faible. Lorsqu’Exmar a vendu son contrat Tango FLNG à l’Italien Eni, cela a changé la donne. Pourtant, le marché belge n’a guère réagi, ce qui m’a donné l’occasion d’en acheter davantage. En fin de compte, j’en ai tiré un énorme profit.”

Les options de vente comme arme stratégique

Willems souligne qu’il fait un usage intensif des options, y compris des put options ou options de vente. “Si vous voulez acheter une action qui vaut aujourd’hui 50 euros, vous pouvez émettre une option de vente à un prix d’exercice de 40 euros. Vous vous engagez à acheter cette action si le prix tombe à 40 euros. En contrepartie, vous recevez une prime du marché. C’est comme si vous étiez payé pour passer un ordre à cours limité.”

Selon Willems, les options permettent de mieux gérer les risques tout en générant des revenus. Il compare cela à une assurance : « Vous prenez une assurance incendie pour votre maison, alors pourquoi pas pour votre portefeuille ? Je rachète des options de vente (le contraire de l’émission d’options de vente, NDLR) pour protéger mes investissements contre les pertes importantes. Cela me permet d’avoir l’esprit tranquille.”

Les leçons du short selling

Le short selling (aussi appelé vente à découvert), c’est-à-dire parier sur la baisse des cours, est un autre pilier de sa stratégie. Willems raconte son expérience avec GSX Techedu, une entreprise chinoise qui a vu le cours de son action chuter de 98%. Les enseignants étaient au cœur du modèle d’entreprise de GSX. Ces enseignants proposaient des cours par l’intermédiaire de plateformes en ligne, que l’entreprise utilisait pour capitaliser sur la demande croissante d’éducation numérique en Chine. Ce modèle était attrayant pour les parents qui souhaitaient offrir à leurs enfants un soutien éducatif supplémentaire, en particulier dans une culture éducative compétitive.

Cependant, la valeur de l’entreprise a été fortement surestimée par des pratiques frauduleuses et des rapports financiers trompeurs. En réalité, nombre de ces “enseignants” n’étaient pas de vrais enseignants ou leur implication était exagérée dans les communications de GSX. La société les a présentés comme la force motrice de son succès, mais les principes fondamentaux étaient erronés. “Les fondamentaux étaient ridicules. Un enseignant était en moyenne évalué à plus de 2 millions de dollars. C’était tout simplement absurde. L’action est restée artificiellement élevée grâce à des manipulations du marché, mais j’ai utilisé des options de vente pour tirer parti de la surévaluation. Cela m’a pris des mois, mais j’ai fini par réaliser un gros bénéfice.”

Bien qu’il ait connu un grand succès avec le short selling, il met en garde contre les risques. “Cela n’est pas à la portée de tout le monde. Cela exige une connaissance approfondie du marché et une grande maîtrise de ses émotions.”

La valeur d’un journal de bord d’investissement

L’un des principaux outils que Stefan Willems utilise pour contrôler ses émotions est un journal d’investissement. “Pour chaque investissement, j’écris pourquoi j’achète le titre, quels sont les éléments déclencheurs et quand je compte le vendre”, explique-t-il. “Lorsque le cours baisse, je consulte ce journal. Mon argumentaire est-il toujours valable ? Cela m’évite de prendre des décisions impulsives et me permet de rester rationnel.”

Willems insiste sur le fait que l’investissement n’est pas une question de profits rapides, mais de cohérence et de discipline. “Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous ne pourrez jamais être constamment rentable. Vous devez suivre votre stratégie même lorsque le marché semble aller ne pas aller dans votre sens.”

Gestion du risque et taille des positions

Willems attache une grande importance au position sizing, c’est-à-dire à la détermination de la taille adéquate d’une position dans son portefeuille. “Tout investissement peut mal tourner”, explique-t-il. “C’est pourquoi je veille à ce qu’aucune position ne représente pas plus de 20 à 25% de mon portefeuille, sauf si je suis extrêmement confiant. La protection du capital est plus importante que les bénéfices.”

Il examine également toujours le rapport risque/récompense d’un investissement. “Il ne s’agit pas seulement de savoir combien vous pouvez gagner, mais aussi combien vous pouvez perdre si les choses tournent mal. C’est ce qui détermine si un investissement en vaut la peine.”

Cycles sur le marché des matières premières

A côté des petites capitalisations et des options, Willems s’intéresse également aux matières premières. Il souligne l’importance de comprendre les cycles de ce marché, en donnant l’exemple de l’uranium. “Au début d’une hausse du marché des matières premières, je choisis des sociétés solides comme Cameco, un grand producteur d’uranium doté d’un bilan solide. Mais une fois que le prix des matières premières est suffisamment élevé, je me tourne vers des acteurs plus petits et plus risqués, les ‘juniors’. En termes de risque-récompense, ils deviennent alors plus intéressants.”

Vivre dans un luxe abordable et en liberté

Willems vit dans un penthouse au pied des montagnes de Pirin, un choix qu’il a fait en toute connaissance de cause. “Après une longue recherche, j’ai payé 87.000 euros pour mon appartement à Bansko et j’y vis en paix, entouré de montagnes et de nature. La Bulgarie n’a pas le statut de pays comme le Portugal ou l’Espagne, mais je trouve cela attrayant. Je préfère dépenser mon argent pour vivre des expériences, comme manger au restaurant, ce qui est abordable en Bulgarie.”

Il explique que son mode de vie simple lui permet d’investir davantage et de prendre des risques. “C’est une question de liberté. Pour moi, la liberté financière signifie que je peux décider de l’organisation de ma vie.”

Conseils aux investisseurs débutants

Aux jeunes investisseurs, Willems conseille de commencer modestement et de s’imposer une certaine discipline. “Vivez comme un étudiant, même si vous gagnez plus. Constituez d’abord un capital avec lequel vous pourrez investir. Veillez à ne pas dépendre d’une seule source de revenus et constituez-vous un réseau. Les voyages peuvent élargir votre perspective et vous aider à regarder au-delà des frontières belges.”

Il insiste également sur l’importance de faire des erreurs et d’en tirer des leçons. “Ma plus grande erreur a été d’agir sous le coup de l’émotion. À 21 ans, j’ai perdu 80% de mon patrimoine en deux jours en utilisant mal les leviers. Cela m’a appris à quel point la finance comportementale est cruciale. Il faut maîtriser ses émotions et rester fidèle à sa stratégie.”

Les 5 actions préférées de Stefan Willems

1. L’action de dividende belge : Cofinimmo

“Les personnes à la recherche d’une action dividende sûre sont à la bonne adresse chez l’opérateur immobilier du secteur de soins de santé Cofinimmo. La société immobilière réglementée est tenue par la loi de distribuer au moins 80% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Chez Cofinimmo, ce pourcentage est actuellement de 97%, ce qui n’est pas viable à long terme et exerce une pression sur l’action. Je m’attends à ce que le dividende passe de 6,20 € à 5 € par action au fil du temps, ce qui donne tout de même un rendement du dividende de 9%. L’action est cotée avec une décote de 40% par rapport à sa valeur intrinsèque, ce qui, avec le dividende, offre une belle protection. La dette est financée pour les prochaines années à 1,4% et le taux d’occupation est de 98%. D’ici 2029, je pense que cette action pourrait générer un rendement de 50%.”

2. L’investissement alternatif : Amundi Global Infrastructure UCITS ETF

“En 2025, j’opte pour plus de sécurité. Les projets d’infrastructure génèrent des revenus prévisibles et offrent une alternative à long terme aux obligations. Avec cet ETF, vous investissez principalement dans les infrastructures énergétiques, les services publics, les infrastructures de transport et les réseaux de communication, dont les revenus ne sont pas sensibles à la conjoncture. En outre, ces projets ont inclus dans leurs contrats la possibilité de répercuter l’inflation, ce qui leur confère une couverture contre l’inflation. Il s’agit d’un ETF capitalisant, ce qui est intéressant d’un point de vue fiscal. Il permet de ne pas payer le précompte mobilier de 30%, car les dividendes sont réinvestis. Les frais de gestion de 0,55% par an représentent une fraction des fonds similaires auprès des banques.”

3. L’action « moonshot » : Global Atomic

“Une action ‘moonshot’ est une action qui n’a qu’une faible chance de succès et dans laquelle vous pouvez investir 2 à 3% de votre portefeuille. Global Atomic est un futur producteur d’uranium au Niger, dont le projet DASA entrera en production en 2026. Le cours de l’action a été sous pression au cours de l’année écoulée, car le financement bancaire a été retardé et les craintes de nationalisation du projet ont pesé sur le cours de l’action. Aux prix actuels de l’uranium, ce projet peut être amorti en deux ans. Une augmentation de capital sera nécessaire dans les semaines à venir. Si le financement bancaire ne se matérialise pas, une augmentation de capital plus importante encore sera nécessaire pour financer le projet. La direction est convaincue que le financement bancaire se concrétisera. En cas de succès, Global Atomic pourrait être multiplié par dix d’ici 2030. En cas d’échec, il y aura une forte dilution pour les actionnaires.”

4. Action prometteuse : Yellow Cake

“Ceux qui ont quelques années de patience peuvent se tourner vers Yellow Cake. Le marché de l’uranium est en déficit structurel depuis un certain temps, et une nouvelle production est nécessaire, à terme. Il y a une chance réaliste que l’uranium atteinge un prix à trois chiffres dans les deux ou trois prochaines années. En achetant Yellow Cake aujourd’hui, vous achetez une société qui possède de l’uranium à 68 dollars la livre, ce qui donne un rendement de 47% si le prix de l’action devait suivre le prix de l’uranium vers les 100 dollars.”

5. L’action étrangère : PDD Holdings

“Achetez ce que vous utilisez vous-même, et pour moi c’est Temu. Le groupe de commerce électronique est un formidable challenger d’Alibaba et possède de nombreux éléments dont il peut tirer profit à court terme. Temu a réussi à attirer des acteurs américains comme Hasbro sur sa plateforme pour la première fois en novembre. Une stratégie intelligente, car elle lui permet de vendre des produits qui ne sont pas couverts par les droits de douane que Trump veut introduire. L’action a perdu du terrain après un rapport trimestriel décevant et les craintes d’une guerre commerciale, mais à la valorisation actuelle, beaucoup de choses sont déjà prises en compte dans le cours de l’action. Le groupe devrait également pouvoir bénéficier des mesures de relance chinoises par l’intermédiaire de sa plateforme chinoise Pinduoduo. Je vise une reprise en 2025, maintenant que les coups portés par Trump sont pris en compte dans le cours de l’action.”

PAR LAURENS BOUCKAERT