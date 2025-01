Les 5 actions favorites de Louis Bersin (LFDE)

Comment évoluera la Bourse au premier trimestre 2025 ? Trends Tendances interroge des experts de marché sur leurs investissements favoris.

Cette semaine, c’est au tour de Louis Bersin, gestionnaire d’actions internationales chez La Financière de l’Échiquier (LFDE).

1/ Stryker

Stryker, l’un des plus grands fabricants mondiaux de prothèses orthopédiques, profite du vieillissement de la population. Il y a dix ans, l’entreprise a décidé d’introduire la robotique. Le robot Mako lui a permis de s’octroyer une part de marché importante. Fin 2023, 40 % des prothèses de genou Stryker étaient implantées dans le monde avec l’aide de ce robot. Aux États-Unis, le marché domestique de l’entreprise, ce chiffre atteint 60 %.

2/ TSMC

TSMC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, est un acteur clé dans la production de puces pour l’intelligence artificielle (IA). En 2024, l’entreprise taïwanaise prévoit de tripler son chiffre d’affaires lié aux processeurs IA, représentant environ 15 % de ses revenus totaux. Les autres activités s’améliorent également, notamment grâce à un nouveau cycle de production dans le segment des smartphones qui devrait aussi être soutenu par l’introduction de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA.

3/ The Trade Desk

The Trade Desk, spécialisé dans la publicité programmatique, offre une plateforme permettant d’acheter des espaces publicitaires en temps réel. Cette entreprise américaine connaît une forte croissance dans le segment des télévisions connectées, où des plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ introduisent de nouvelles offres à prix réduit, incluant de la publicité. Ces plateformes monétisent ainsi leur contenu tout en ciblant un segment de consommateurs recherchant des prix attractifs. La force de The Trade Desk réside dans les tarifs pré-négociés disponibles sur la plateforme et dans la pertinence du ciblage publicitaire, permettant aux annonceurs d’optimiser leur retour sur investissement.

4/ Raia Drogasil

Raia Drogasil est une chaîne de pharmacies brésilienne qui, au cours des dix dernières années, a gagné des parts de marché chaque année. Avec plus de 3 000 pharmacies au Brésil, l’entreprise détient 16 % du marché. En raison de la structure de la pyramide des âges, la population du pays devrait vieillir beaucoup plus rapidement que dans d’autres grandes économies, ce qui devrait continuer à stimuler la croissance dans ce secteur. De plus, l’offre numérique de Raia Drogasil rencontre un vif succès auprès des consommateurs brésiliens. Les ventes en ligne augmentent fortement et l’entreprise détient une part de marché de 40 % dans ce sous-segment du secteur.

5/ Planet Fitness

Planet Fitness est la plus grande chaîne de fitness des États-Unis, où 20 % de la population est membre d’une salle de sport, contre 15 % dans les années 1990. Le taux de pénétration augmente pour toutes les tranches d’âge, et Planet Fitness y contribue fortement : entre 2011 et 2019, 87 % des nouveaux abonnés des salles de sport américaines ont choisi ses installations. Une autre caractéristique notable est que l’entreprise repose principalement sur un modèle de franchise. Les clubs de fitness appartiennent à des franchisés qui paient une redevance à Planet Fitness pour l’utilisation de la marque. Ce qui génère un flux de trésorerie élevé.