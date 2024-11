Disney+, taxis, travailleurs du sexe: tout ce qui change au 1er décembre

À partir du 1er décembre, des changements majeurs toucheront plusieurs secteurs en Belgique.

Les travailleurs et travailleuses du sexe désormais protégés par un contrat de travail

Les travailleurs du sexe obtiendront un contrat de travail, leur garantissant des droits sociaux et une protection accrue. Cette réforme prévoit notamment le droit de refuser des clients ou des actes, sans risque de licenciement, et impose aux employeurs d’installer des dispositifs de sécurité comme des boutons d’urgence. Le proxénétisme demeure interdit, et tout employeur hors cadre légal pourra être poursuivi. Cette avancée sociale vise à encadrer une profession longtemps dans une zone grise légale.

L’abonnement au service Disney+ grimpe jusqu’à plus de 25%

Les abonnements à Disney+ seront modifiés avec deux nouvelles formules : une version allégée à 9,99 € par mois (deux écrans, qualité limitée) et une premium à 13,99 € (quatre écrans, qualité supérieure). Cela représente une augmentation de plus de 25 % pour les abonnés actuels. Cette hausse place Disney+ parmi les plateformes les plus chères.

Cela place Disney+ parmi les plateformes de streaming les plus chères du marché en Belgique. Prime Video est actuellement le service le moins onéreux, à 2,99 euros par mois ou 25 euros par an, proposant jusqu’à trois écrans simultanés.

Apple TV+ est pour sa part fixé à 9,99 euros par mois (jusqu’à six écrans), soit le même prix que l’abonnement de base de Netflix (pour un seul écran). Pour une qualité d’image supérieure ou plus d’écrans simultanés, les clients de Netflix doivent débourser jusqu’à 19,99 euros par mois.

Enfin, HBO Max, dernier arrivé sur le marché belge cet été, propose une formule premium à 13,99 euros par mois ou 139 euros par an (pour quatre écrans), ou une formule de base (avec pubblicités et deux écrans) à 5,99 euros par mois ou 59,90 euros par an.

La réforme des taxis en Wallonie introduit un nouveau cadre légal pour les taxis de rue

Le secteur des taxis sera réorganisé en trois catégories : taxis de station (avec taximètre), taxis de rue (via applications comme Uber ou Bolt), et transports spéciaux. Les licences seront limitées en fonction du nombre d’habitants et les véhicules devront respecter un âge maximal de sept ans. De nouvelles exigences de sécurité et de transparence, telles que l’affichage des informations sur le chauffeur et un système de gestion des plaintes, seront également mises en place.

Des règles plus strictes pour les pneus en Flandre

À partir du 1er décembre, le contrôle technique en Flandre intègre de nouvelles exigences concernant l’usure et l’indice de vitesse des pneus. Si le témoin d’usure est au niveau de la bande de roulement, le véhicule recevra une carte rouge temporaire valable 15 jours, le temps de corriger le problème. En cas de profondeur inférieure à 1,6 mm, la circulation sera totalement interdite. De plus, l’indice de vitesse des pneus sera limité à 160 km/h, même si le véhicule peut aller plus vite. Enfin, un marquage électronique de conformité aux normes européennes devient obligatoire pour les véhicules immatriculés depuis 2004.

Reconnaissance mutuelle des brevets d’animateur

Le brevet belge d’animateur de centres de vacances (BACV) sera désormais reconnu en France, tout comme le BAFA français l’est en Belgique. Cette reconnaissance facilitera la mobilité des animateurs et renforcera les échanges entre les deux pays. Elle est particulièrement avantageuse pour les jeunes, dès 16 ans, souhaitant encadrer des enfants dans des activités de loisirs et d’éducation.