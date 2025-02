Alphabet, maison mère de Google, a annoncé ses résultats ce mardi soir. Ils ont manqué les estimations, et les investissements dans l’IA sont plus importants que prévu. L’action chute de 9% en bourse.

Grosse semaine encore à Wall Street. La saison des résultats continue pour la Big Tech, avec ceux d’Alphabet et d’Amazon. La maison mère de Google a publié ses chiffres ce mardi soir, tandis qu’Amazon les annonce ce jeudi soir.

Et tout ce qu’on peut dire pour Google, c’est que cela ne s’est pas très bien passé : dans les négociations d’après-clôture, le titre perd 9%. En cause : un cocktail d’éléments qui déplaisent à la bourse.

Chiffres

Premièrement, l’entreprise a manqué les estimations des analystes. Ils s’attendaient, selon le consensus, à un chiffre d’affaires de 96,59 milliards de dollars, sur le dernier trimestre de l’année. Mais il est finalement de 96,47 milliards de dollars. Le bénéfice a cependant fait mieux que les attentes : 2,15 dollars par action, au lieu de 2,13. Il est en hausse de 28% en un an, de 20,69 à 26,54 milliards de dollars. Un beau chiffre, mais qui est relégué au second plan par les investisseurs ce mardi et mercredi.

Pour le chiffre d’affaires, c’est une hausse de 12%, en glissement annuel. Ce qui est plus lent que la croissance de 13% réalisée un an auparavant. Un léger recul de la croissance est également à observer dans les divisions des publicités, des moteurs de recherche, des publicités sur YouTube et des services.

Le chiffre d’affaires de la division du cloud, très observé dans le contexte de l’intelligence artificielle, a également manqué la cible : 11,96 milliards contre 12,19 attendus. C’est, néanmoins, une hausse de 30% en un an. L’entreprise précise que la demande pour son cloud dépasse ses capacités, en fin d’année.

Investissements dans l’IA

Deuxièmement, l’entreprise a annoncé de nouveaux investissements, sous forme de dépenses du capital, dans l’intelligence artificielle, dont avant tout les data centers. Une enveloppe de 75 milliards d’euros, en 2025. C’est plus que les 59 milliards de dollars environ auxquels s’attendait le marché. Pour le premier trimestre, ces dépenses devraient atteindre entre 16 et 18 milliards de dollars – contre une estimation de 14. Sur la fin de l’année 2024, elles ont atteint 14 milliards, ce qui est également plus que le consensus de 13,28.

Pourquoi cela fait chuter le cours en bourse ? C’est que ces investissements, massifs, ne rapportent pas encore ce qu’ils coûtent. Puis il y a surtout l’IA chinoise DeepSeek qui a placé une bombe sous la Big Tech américaine : elle a été développée à des coûts beaucoup moins élevés. Les investisseurs sont donc encore plus regardants à la question de la rentabilité des investissements dans l’IA. Le séisme DeepSeek du lundi 27 janvier fait visiblement encore des secousses.