Meta bondit, Microsoft déçoit, en attendant Apple : Zuckerberg garde le cap et investira “65 milliards dans l’IA”

Les années sombres de Meta semblent derrière elle, après les bons résultats partagés hier soir. Microsoft a par contre déçu les attentes. Ce jeudi, place à Apple.

« Nous avons désormais une administration américaine qui est fière de nos entreprises leaders, qui donne la priorité à la réussite technologique américaine et qui défendra nos valeurs et nos intérêts à l’étranger », a déclaré Zuckerberg aux investisseurs. « Je suis optimiste quant aux progrès et à l’innovation que cela peut permettre. »

Le patron de Meta peut l’être après les résultats probants du 4e trimestre. Les ventes ont bondi de 21%, avec un bénéfice net en augmentation de 49% pour atteindre le chiffre mirobolant de 20,8 milliards de dollars.

Meta ne freinera pas sur l’IA

Parmi les bonnes surprises, le chatbot Meta AI qui a dépassé les 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Meta table sur 1 milliard d’utilisateurs cette année.

L’arrivée de Chinois DeepSeek ne semble pas particulièrement impressionner Mark Zuckerberg qui a annoncé un investissement de 60 à 65 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle.

N’est-ce pas trop d’argent ? Le milliardaire déclare qu’il « est probablement trop tôt pour avoir une opinion précise sur ce que [DeepSeek] signifie pour l’évolution des infrastructures et des dépenses d’investissement. » Il continue “de penser qu’investir massivement constituera un avantage stratégique au fil du temps. »

Microsoft puis Apple

C’est la soupe à la grimace chez Microsoft, après des résultats relativement décevants. Il faut dire que les standards sont très élevés, rendez-vous compte : le chiffre d’affaires n’a progressé “que” de 12,3% et le bénéfice net n’est “que” de 24,11 milliards de dollars. Mais c’est en dessous des attentes, particulièrement dans la section Cloud, la plus productrice de Microsoft. Conséquence : correction de 5% du titre, après séance.

Ce jeudi, c’est au tour d’Apple de présenter ses résultats. Dans la tempête DeepSeek qui a affecté les géants du Big Tech, la société la plus valorisée au monde a servi de bouée de sauvetage. Apple est désormais une valeur refuge, au même titre que l’or.

Suivront Alphabet et Amazon la semaine prochaine. Pour Nvidia, il faudra attendre la fin du mois de février.