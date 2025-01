Deux holdings belges ont battu le Bel-20 en 2024

Le superdividende de D’Ieteren dope le cours de l’action

Les investisseurs qui suivent de près les cours des actions belges ont peut-être déjà remarqué que quelque chose d’étrange se passe avec le cours de l’action de D’Ieteren. Certains fournisseurs de données indiquent une baisse du cours de l’action en 2024, d’autres une forte hausse.

“Nous avons appliqué un coefficient aux cours historiques de l’action en raison du dividende extraordinaire et de sa taille importante”, explique Sandra Machado, porte-parole de l’opérateur boursier Euronext. Le 10 décembre, un dividende brut de 74 euros a été enlevé du cours de l’action. Quelques jours plus tard, les investisseurs ont reçu un montant net de 51,8 euros sur leur compte. Euronext a ajusté le cours de l’action avant le 10 décembre par un coefficient de 0,629073. Ainsi, le cours de clôture du 9 décembre est devenu 125,5 au lieu de 199,5 euros. Mais tous les fournisseurs de données n’appliquent pas le même coefficient aux cotations historiques qu’Euronext.

Pour les dividendes ordinaires, Euronext n’ajuste pas les cours historiques car l’impact sur la valorisation de l’entreprise n’est pas très important. Euronext soustrait ces dividendes sont du prix de l’action et, le jour du versement, ces actions perdent de la valeur. La plupart des indices boursiers fonctionnent de cette manière et ne prennent en compte que l’évolution des prix. L’indice allemand Dax est une exception, car il reflète le rendement total du prix de l’action et des dividendes.