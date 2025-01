Voici les plafonds fiscaux et sommes exonérées pour 2025

Les plafonds fiscaux et sommes exonérés sont indexés tous les ans. Jef Wellens, expert fiscal chez Wolters Kluwer, donne un aperçu des principaux changements. Quels sont les chiffres pour l’année 2025 ?

Tous les revenus perçus en 2025 doivent être déclarés dans votre déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, lors de l’exercice d’imposition 2026. Dans la version numérique, ils peuvent déjà être inscrits automatiquement dans les rubriques appropriées. C’est sur cette base que l’administration fiscale calculera vos impôts. Une partie de vos revenus n’est toutefois pas soumise à l’impôt. Cela dépend des plafonds fiscaux et sommes exonérés en vigueur.

D’autre part, vous allez également avoir de nombreuses dépenses au cours de l’année à venir. Certaines dépenses donnent droit à une réduction d’impôt, selon des limites. En les mentionnant correctement dans votre déclaration d’impôts, vous réduisez donc votre impôt final sur le revenu des personnes physiques.

Comme chaque année, Jef Wellens, expert fiscal chez Wolters Kluwer, a calculé tous les nouveaux montants sur la base de l’indice moyen des prix à la consommation. Vous trouverez un aperçu dans les tableaux suivants. Pour Trends-Tendances, il résume les changements les plus importants (également en dehors des indexations). “Il n’y a pas de changements spectaculaires cette année”, révèle-t-il. “Ce n’est pas surprenant, car il n’y a pas de gouvernement.”

Les chiffres énumérés ci-dessous doivent encore être publiés officiellement au Moniteur belge. En principe, cela se fera fin janvier ou début février 2025.

Indexation

L’indexation des montants veut dire que votre avantage fiscal augmente encore un peu cette année. Pour les années de revenus 2020 à 2023, la plupart des exonérations et réductions d’impôts fédéraux avaient été gelés. Ce gel a pris fin pour l’année de revenus 2024 (exercice d’imposition 2025). L’indexation pour cette année-là était de 4,06%.

Pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), Jef Wellens prévoit une augmentation moyenne de 3,14%. Ce chiffre peut parfois être légèrement supérieur ou légèrement inférieur en raison d’arrondis.

Pour les épargnants et les investisseurs, l’indexation a un (léger) impact sur les montants maximaux de l’épargne-pension et de l’épargne à long terme, ainsi que sur les exonérations des dividendes et des intérêts des comptes d’épargne réglementés :

Revenus 2024 Revenus 2025 Épargne-pension (réduction d’impôt de 30%) 1.020 euros 1.050 euros Épargne-pension (réduction d’impôt de 25%) 1.310 euros 1.350 euros Pension complémentaire, via une assurance-vie 2.450 euros 2.530 euros Somme exonérée d’impôts sur les comptes d’épargne réglementés 1.020 euros 1.050 euros Somme exonérée de dividendes d’actions 833 euros 859 euros

Somme exonérée

La somme exonérée d’impôt est une tranche de revenu non imposée à laquelle toute personne (soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) a droit. Cette somme est également indexée chaque année. Pour l’année de revenus 2025, le montant de base passe de 10.570 à 10.910 euros. Par conséquent, une plus grande partie de vos revenus échappera à l’impôt l’année prochaine : 340 euros ne seront pas imposés au taux le plus bas de 25 %, ce qui représente une économie d’impôt de 85 euros nets.

Les majorations – par exemple pour cause d’invalidité ou d’enfant à charge – de la somme exonérée d’impôt seront également adaptées à l’inflation :

Revenus 2024 Revenus 2025 Somme exonérée de base 10.570 euros 10.910 euros Majoration pour handicap 1.920 euros 1.980 euros Majoration 1 enfant 1.920 euros 1.980 euros Majoration 2 enfants 4.950 euros 5.110 euros Majoration 3 enfants 11.090 euros 11.440 euros Majoration 4 enfants 17.940 euros 18.510 euros Majoration enfant supplémentaire au-delà du quatrième 6.850 euros 7.070 euros Majoration pour enfant de moins de trois ans (sans crèche) 720 euros 740 euros

Jusqu’à l’année dernière, avoir un (grand-)parent, un frère ou une sœur à charge, âgé d’au moins 65 ans, donnait toujours droit à une augmentation de la somme exonérée d’impôt. Pour l’année de revenus 2024, cette augmentation s’élevait à 3.850 euros. Si la personne dépendante a besoin de soins, la majoration est même de 5.770 euros.

Mais à partir de l’année de revenus 2025, le besoin de soins de la personne à charge sera le critère déterminant pour pouvoir bénéficier de la majoration. Si la personne à charge n’a pas besoins de soins, on ne peut plus déduire de somme. L’âge minimum passe aussi de 65 à 66 ans. Si toutes les conditions sont remplies, l’augmentation s’élèvera cette année à 5.950 euros.

Tranches de revenus

Vos revenus dépassant la somme exonérée d’impôt (éventuellement augmentée) sont imposés de manière progressive. Le taux varie entre 25 et 50%, selon les tranches de revenus établies. Ces tranches seront également indexées pour l’année de revenus 2025 :

Revenus 2024 Revenus 2025 Taux d’imposition de 25%, jusqu’à 15.820 euros 16.320 euros Taux d’imposition de 40%, jusqu’à 27.920 euros 28.800 euros Taux d’imposition de 45%, jusqu’à 48.320 euros 49.840 euros Taux d’imposition de 50%, à partir de 48.320,01 euros 49.840,01 euros

Enfants à charge

Pour qu’un enfant soit fiscalement à charge, ses revenus nets – par exemple les revenus d’un job d’étudiant – ne doivent pas dépasser un certain montant. “Pour les années de revenus 2023 et 2024, le montant maximum a été temporairement relevé de manière substantielle, indépendamment de la forme de cohabitation des parents”, explique Jef Wellens. “Concernant l’année de revenus 2024, il s’élevait à 7.290 euros.”

“Il est important de savoir que cette augmentation temporaire n’a pas été prolongée par le gouvernement en affaires courantes. Ce dernier attend le prochain gouvernement, qui n’est pas encore là. Il est possible que la mesure soit prolongée en 2025, mais il n’y a actuellement aucune certitude à ce sujet.”

Dans le cas contraire, le plafond des revenus nets pour l’année de revenus 2025 tombera à 4.100 euros pour les enfants à charge de parents mariés ou cohabitant légalement. Pour les familles monoparentales, le plafond est de 5.930 euros par enfant à charge, ou de 7.520 euros si l’enfant est handicapé.

“Les parents doivent donc être conscients que leurs enfants peuvent potentiellement gagner beaucoup moins cette année pour rester fiscalement à charge”, prévient Jef Wellens. “Par ailleurs, le non-renouvellement (provisoire) de la mesure temporaire est également lié au fait que le nombre maximal d’heures prestées dans le cadre d’un contrat étudiant passera à nouveau de 600 à 475, pour l’année de revenus 2025. Mais le prochain gouvernement pourrait également annuler cette baisse.”

Garde d’enfants

Les parents qui paient des frais de garde d’enfants en crèche ou en garderie sont autorisés à les déduire fiscalement. L’année dernière, le plafond par jour de garde était de 16,40 euros (par enfant de moins de 14 ans ou de moins de 21 ans en cas de handicap grave). Pour l’année de revenus 2025, l’indexation porte ce montant à 16,90 euros. La réduction d’impôt s’élève à 45% des dépenses.

Station de recharge à domicile

Jusqu’à la fin du mois d’août 2024, l’achat d’une borne de recharge fixe à domicile pour votre voiture électrique vous donnait droit à une réduction d’impôt, sous certaines conditions. Le montant maximal était de 1.750 euros (borne unidirectionnelle) ou de 8.000 euros (borne bidirectionnelle). À partir de l’année de revenus 2025, cet avantage fiscal disparaîtra également.