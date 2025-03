Chute des Bourses en Asie et du bitcoin

Les Bourses asiatiques ont trébuché vendredi dans le sillage de Wall Street, minées par les inquiétudes sur la conjoncture économique avant des chiffres-clés sur l’emploi américain — et en dépit de la volte-face partielle de Washington sur ses droits de douane

Tokyo plonge, la “tech” souffre

A la Bourse de Tokyo, l’indice vedette Nikkei a reculé en clôture de 2,16% à 36.887,17 points, et l’indice élargi Topix de 1,56% à 2.708,59 points.

La Bourse de Séoul s’est repliée de 0,49%, Tapei de 0,61% et Sydney a plongé de 1,81%. Les marchés asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street, qui s’est nettement repliée jeudi, plombée par la confirmation des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, tandis que le report de certaines surtaxes visant le Canada et le Mexique peinait à convaincre les investisseurs.

Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi que les droits de douane de 25% sur les importations d’acier et d’aluminium pour tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis “seront effectifs la semaine prochaine”. “La confusion règne sur le programme politique de l’administration Trump, le manque de cohérence limite encore la visibilité des entreprises”, avertit Chris Weston, du courtier Pepperstone.

Les investisseurs “voient un risque croissant d’une accélération des pertes d’emplois” au point de plomber la confiance des entreprises et la consommation”, ajoute-t-il, observant que les marchés d’Asie “suivent l’exemple des Etats-Unis et se positionnent avant les chiffres sur l’emploi américain” attendus plus tard vendredi.

Un marché japonais plus vulnérable aux pressions

Or, pointe-il, le marché japonais “est encore plus vulnérable aux pressions, en raison d’une forte pondération des valeurs technologiques à la cote (de la Bourse de Tokyo), qui n’attirent pas les flux de capitaux internationaux”.

De fait, les titres technologiques nippons étaient à la peine dans un marché sans éclat: Nintendo a lâché 9,22%, Canon 4,51%, le groupe lié aux semiconducteurs Screen Holdings 2,97%.

La monnaie japonaise remontait de 0,32%, à 147,51 yens pour un dollar, poussée à nouveau par les perspectives de futures hausses de taux par la Banque du Japon, pour faire face à une inflation persistante que les négociations salariales en cours dans le pays pourrait attiser davantage.

Coup de froid sur les Bourses chinoises, l’acier résiste

Les Bourses chinoises avaient nettement grimpé ces derniers jours dans l’espoir de nouvelles mesures de relance économique de Pékin après l’annonce d’un ambitieux objectif de croissance pour 2025 en dépit de la guerre commerciale.

Mais l’euphorie retombait brusquement ce vendredi, alors que les inquiétudes sur la conjoncture toujours morose du géant asiatiques étaient ravivées par un fort ralentissement des exportations chinoises en janvier et février.

Vers 06H45 GMT à la Bourse de Hong Kong, l’indice Hang Seng perdait 0,87 à 24.158 points. L’indice composite de Shanghai cédait 0,37% et celui de Shenzhen 0,90%.

A contre-courant, les actions des sidérurgistes chinois continuaient de bondir, enthousiasmées par l’espoir d’un soutien accru de Pékin en vue de sabrer les surcapacités qui plombent le secteur. Angang Steel a bondi de 8% en cours d’échanges à Hong Kong.

Le bitcoin chute, déceptions sur la “réserve stratégique” américaine

Le cours du bitcoin a perdu jusqu’à 5,7% après l’annonce par Washington de l’établissement d’une “réserve stratégique de bitcoins” composée d’actifs numériques confisqués par la justice américaine. Vers 06H45 GMT, il modérait ses pertes, ne cédant plus que 1,72% à 88.260 dollars.

Le marché se montrait déçu qu’aucune politique d’achats publics de cryptomonnaies ne soit prévue dans l’immédiat. “La réserve sera alimentée par des bitcoins appartenant au gouvernement fédéral et confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Cela ne coûtera pas un centime aux contribuables (…) Le gouvernement n’acquerra pas d’actifs supplémentaires au-delà de ceux obtenus par le biais de procédures de confiscation”, a insisté le conseiller à l’intelligence artificielle (IA) et aux cryptomonnaies de la Maison Blanche, David Sacks.

Le pétrole en petite hausse, sans catalyseur

Les prix du pétrole progressaient modestement dans les échanges asiatiques, dans un marché sans grand catalyseur, avoir été plombés ces derniers jours par l’annonce du retour des barils sur le marché de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).

Vers 06H45 GMT, le prix du baril de WTI américain avançait de 0,05% à 66,39 dollars et celui de Brent de la mer du Nord de 0,09% à 69,52 dollars.