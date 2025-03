Pékin appelle à la coopération face aux sanctions américaines

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a assuré vendredi que la Chine réagirait « fermement » à la guerre commerciale initiée par Donald Trump, qui a imposé une série de droits de douane sur les importations en provenance de Chine.

Lors d’une conférence de presse en marge de la session parlementaire annuelle à Pékin, Wang Yi a mis en garde contre les conséquences d’une approche purement nationaliste, affirmant que si chaque nation ne poursuivait que ses propres intérêts, le monde sombrerait dans la « loi de la jungle ».

Il a également défendu la coopération sino-américaine en matière de lutte contre le trafic de drogue, en particulier concernant le fentanyl. Washington avait justifié l’imposition de ces droits de douane supplémentaires en invoquant une collaboration jugée insuffisante dans ce domaine.

« La Chine, guidée par un esprit humanitaire, a apporté son aide à plusieurs reprises aux États-Unis. Ceux-ci ne devraient pas répondre par de l’ingratitude, et encore moins par des taxes injustifiées », a déclaré Wang Yi.

“La loi de la jungle”

Le ministre a également critiqué la politique américaine actuelle, estimant qu’elle ne correspondait pas à celle « d’un grand pays responsable ». Il a ajouté : « Il y a environ 190 pays dans le monde. Si chacun mettait en avant uniquement ses propres priorités et s’appuyait sur sa force et son statut, nous reviendrions à la loi de la jungle. »

Il a ensuite souligné que la Chine privilégiait le dialogue mais qu’elle n’hésiterait pas à répondre aux pressions : « La coopération peut être bénéfique pour tous, mais si la pression continue, la Chine réagira avec fermeté. »

Sur un autre plan, Wang Yi a appelé à des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, déclenchée par l’invasion russe le 24 février 2022. Il a insisté sur l’importance du dialogue : « Il n’y a pas de vainqueur dans un conflit, et il n’y a pas de perdant dans une négociation. La table des discussions marque à la fois la fin des hostilités et le début de la paix. » Il a ajouté que la Chine « salue et soutient tous les efforts en faveur de la paix ».

Dans le même esprit, il a exhorté « les grandes puissances » à œuvrer pour « un cessez-le-feu total et durable à Gaza et à intensifier l’aide humanitaire » dans l’enclave, où une trêve est en vigueur depuis le 19 janvier entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le ministre s’exprimait en marge des « Deux Sessions », le grand rendez-vous politique annuel de Pékin, réunissant des milliers de délégués venus de tout le pays pour assister aux réunions du Parlement et d’une assemblée consultative.

Les droits de douane imposés par Washington devraient avoir des répercussions sur plusieurs centaines de milliards d’euros d’échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales.

En réponse, la Chine a annoncé l’application de taxes pouvant atteindre 15 % sur une série de produits agricoles américains, dont le soja, le porc et le blé, à compter du 10 mars. Cette riposte ciblée reste toutefois plus modérée que les mesures décidées par Donald Trump, qui concernent l’ensemble des importations chinoises.