La réserve crypto de Trump : pourquoi ajouter XRP, Solana et Cardano au Bitcoin et Ethereum ?

Donald Trump a secoué le marché des cryptomonnaies dimanche. Le président américain a confirmé que les États-Unis préparent une réserve stratégique de cryptomonnaies comprenant cinq actifs : Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Cette annonce a immédiatement fait grimper en flèche les cours de ces cinq cryptos.

Selon Trump, cette réserve est une initiative d’un groupe de travail qu’il a mis en place peu après son investiture en janvier. De façon étrange, les trois cryptomonnaies les plus confidentielles – XRP, Solana et Cardano – ont été mentionnées en premier. Ce n’est qu’après qu’est venue la confirmation que Bitcoin et Ether, les deux plus grandes cryptomonnaies, en feraient également partie.

Le timing de cette annonce est tout aussi surprenant. Ces derniers jours, le marché des cryptomonnaies a subi de lourdes pertes en raison des tensions géopolitiques et d’un piratage d’ampleur historique sur la plateforme Bybit. Par son soutien explicite, Trump remet le secteur sous les projecteurs.

On note aussi un changement dans le vocabulaire utilisé. Dans des décisions présidentielles précédentes, Trump parlait d’un stock de cryptomonnaies, une réserve passive de fonds saisis. Désormais, il parle d’une réserve stratégique, ce qui suggère que le gouvernement ne veut pas seulement conserver ces actifs, mais pourrait aussi les utiliser activement. La question est donc: pourquoi précisément ces cinq cryptomonnaies ? Et qu’est-ce qui les rend stratégiquement importantes ?

Bitcoin : la pionnière et la valeur refuge

Bitcoin, la plus ancienne et la plus célèbre des cryptomonnaies, a été lancée en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Contrairement à de nombreux projets plus récents qui ajoutent sans cesse de nouvelles fonctionnalités, Bitcoin reste fidèle à son rôle de réserve de valeur numérique : rare, décentralisée et à l’abri de toute ingérence des gouvernements ou des banques centrales.

« À mon avis, Bitcoin est le meilleur choix pour ceux qui ont peu de connaissances en crypto ou qui recherchent un investissement sûr », déclarait Gwen Busseniers, fondateur de CryptoSchool.be, à Trends.be. « Bitcoin est simple à comprendre, s’est imposé comme la norme de l’or numérique et reste le réseau le plus décentralisé et le plus sécurisé. »

Ce minimalisme n’est pas une faiblesse, mais un choix délibéré. Le réseau est conçu pour transférer de la valeur directement et sans intermédiaire, avec la sécurité et la décentralisation comme priorités absolues. Des fonctionnalités supplémentaires sont possibles, mais de manière limitée. Pour les « maximalistes » du Bitcoin (ou puristes), cette focalisation qui est précisément la force du réseau : une mission unique, exécutée avec une fiabilité maximale.

Ethereum : moteur de l’innovation blockchain

Lancé en 2015 par le programmeur russo-canadien Vitalik Buterin, Ethereum n’est pas seulement un moyen de paiement, mais une véritable plateforme pour les applications décentralisées (dApps) et les contrats intelligents (des programmes automatisés sur la blockchain qui exécutent des actions dès que des conditions prédéfinies sont remplies, sans intermédiaire).

« L’Ether est la cryptomonnaie utilisée sur le réseau Ethereum », explique Tim Broekmans, analyste technique chez TradePremium.be. « Ethereum, quant à lui, est une plateforme sur laquelle de nombreux projets peuvent être développés, comparable à une grande ville regroupant diverses entreprises comme des boulangeries, des institutions financières ou des cordonniers. »

Cette polyvalence rend Ethereum incontournable, mais son réseau est devenu coûteux et surchargé. Le passage au proof of stake (validation par la mise en jeu de jetons) en 2022 a permis de réduire considérablement sa consommation énergétique, mais la question de la scalabilité reste un défi majeur. C’est aussi l’un des principaux points de critique : Ethereum a subi pas moins de dix-sept hard forks (mises à jour majeures). Selon Tuur Demeester, l’un des Belges les plus influents dans l’écosystème Bitcoin aux États-Unis, cela démontre une forme de centralisation d’Ethereum. Toute entorse au sacro-saint principe de décentralisation est perçue comme une hérésie dans le monde de la crypto.

« Un hard fork est une mise à jour logicielle importante qui modifie les règles du protocole, rendant les anciennes versions incompatibles avec la nouvelle », précise Demester. « Lors de ces mises à jour, quelques acteurs influents prennent les décisions, ce qui signifie que le contrôle est centralisé. Cela prouve qu’Ethereum est moins décentralisé que Bitcoin, conçu pour fonctionner entièrement sans autorité centrale. »

XRP : un pont entre les banques et la blockchain

Alors que Bitcoin s’oppose aux banques traditionnelles, Ripple – l’entreprise derrière XRP – collabore avec elles. XRP est la cryptomonnaie utilisée sur le XRP Ledger (XRPL), une blockchain conçue pour des paiements transfrontaliers rapides.

RippleNet, le réseau fonctionnant au-dessus de cette blockchain, permet aux banques d’exécuter des paiements en quelques secondes sans dépendre des infrastructures traditionnelles comme Swift. Ce lien étroit avec le système financier classique rend XRP unique, mais c’est aussi directement le principal point de critique. Cela soulève en effet des interrogations sur la centralisation du projet.

Le bras de fer juridique avec la SEC (l’autorité américaine de régulation des marchés financiers) sur le statut d’XRP en tant que titre financier dure depuis plusieurs années. Cependant, Ripple a remporté une victoire majeure l’an dernier, souligne Broekmans. La justice a statué qu’XRP ne constitue pas systématiquement un titre financier dans certaines conditions. Ce soutien juridique, combiné à l’approche pro-crypto de Trump, redonne un nouvel élan à XRP.

Sur X.com, les maximalistes du Bitcoin affichent leur mécontentement face à l’intégration des trois plus petites cryptomonnaies.

Solana : rapide, peu coûteux et prisé par les memecoins

Solana est la blockchain la plus performante en termes de vitesse de transaction. Le réseau peut traiter jusqu’à 65 000 transactions par seconde, contre seulement 15 à 30 pour Ethereum sans solutions de mise à l’échelle supplémentaires. Cette rapidité et ces faibles coûts attirent aussi bien les investisseurs particuliers que les développeurs. « Il est vrai que Solana est objectivement plus rapide qu’Ethereum », explique Gertjan Verdickt, professeur à l’Université d’Auckland. « En pratique, l’écart est moins important, mais Solana reste moins cher et plus rapide. »

Cette simplicité et cette rapidité séduisent également les spéculateurs. « Des plateformes comme Jupiter et Raydium, qui fonctionnent sur Solana, facilitent grandement le lancement de nouvelles memecoins », souligne Tim Broekmans. « Cela a généré d’importants flux de liquidités vers Solana. »

Même dans l’univers de la finance décentralisée (DeFi), Solana gagne du terrain sur Ethereum. « Ethereum est pénalisé par des frais de transaction exorbitants, alors que Solana offre des transactions rapides et peu coûteuses, sans nécessiter de étaoes additionnelles complexes », ajoute Verdickt.

Cardano : un idéal théorique confrontée à la réalité du marché

Fondé par Charles Hoskinson, un ancien développeur d’Ethereum, Cardano se distingue par son approche rigoureuse basée sur des revues scientifiques (peer-reviewed). Chaque mise à jour est préalablement étudiée et testée, ce qui garantit, en théorie, une certaine solidité . Cependant, dans la pratique, cette approche entraîne une grande lenteur.

Les contrats intelligents, élément clé de la DeFi, n’ont été intégrés à Cardano qu’en 2021, soit plusieurs années après ses concurrents. De plus, l’écosystème d’applications reste limité. « Cardano continue d’évoluer, mais peine à transformer ses avancées technologiques en adoption massive », explique Toghrul Aliyev, spécialiste de l’adoption blockchain.

Le projet mise cependant sur l’Afrique, avec des initiatives telles que la certification blockchain des diplômes scolaires en Éthiopie. Mais les succès concrets restent rares. De nombreux investisseurs conservent leurs tokens ADA en espérant un rebond du cours, plus que par réelle conviction. « Environ 71 % des détenteurs de Cardano sont en perte », note Aliyev.

Un lobbying intense pour intégrer la sélection de Trump

Avec Bitcoin comme réserve de valeur numérique, Ethereum comme plateforme pour les contrats intelligents, XRP comme pont avec le système bancaire traditionnel, Solana comme solution rapide et peu coûteuse pour les transactions, et Cardano comme expérimentation académique, la sélection de Trump combine des actifs établis et d’autres à plus fort potentiel spéculatif.

Sur X.com, les maximalistes du Bitcoin ont exprimé leur irritation face à l’intégration des trois plus petites cryptomonnaies. Selon eux, cette décision résulte d’un intense lobbying des équipes derrière XRP, Solana et Cardano.

Le gouvernement américain détient déjà 17 milliards de dollars en Bitcoin, selon Arkham Intelligence. Ces actifs, ainsi que d’autres cryptomonnaies, ont été acquis suite à des saisies liées à des affaires criminelles. Généralement, ces fonds sont revendus pour indemniser les victimes ou financer les forces de l’ordre.

Un élément surprend tout de même. Les États-Unis ne possèdent actuellement aucun XRP, SOL ou ADA, rapporte Axios. Pour intégrer ces cryptos à sa réserve stratégique, le gouvernement pourrait les acheter en échangeant d’autres actifs numériques, ce qui marquerait un changement radical par rapport à sa gestion passive actuelle des avoirs saisis.