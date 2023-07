2023, l’année de l’intelligence artificielle ? Pour l’heure, c’est vrai, en tout cas à Wall Street. Les deux lettres, IA, tirent tout le marché vers le haut, en faisant exploser le cours de certaines actions. Mais un changement de paradigme est en cours : d’autres secteurs voient aussi leurs cours augmenter. Les fondations de la reprise boursière, après une année difficile, deviennent ainsi plus solides.

Avec une hausse de 15%, le S&P 500, indice phare de Wall Street, a le vent en poupe cette année. Jusque maintenant, les spécialistes s’accordaient à dire que le cheval de trait de cette hausse, c’était majoritairement le boom de l’IA. La valeur de Nvidia, fabricant des puces que les entreprises utilisent pour développer des modèles d’IA, a par exemple presque doublé.

La tech, en général, en a d’ailleurs profité. Les entreprises qui ont annoncé des plans pour intégrer l’IA dans leurs services, ou travailler sur l’IA elles-mêmes, ont vu leur cours augmenter fortement. Le Nasdaq100, indice phare de la tech, a par exemple gagné près de 40% cette année.

La reprise devient de plus en plus « large »

Mais dernièrement, il apparaît que cette reprise boursière est portée par de plus en plus de secteurs différents. La semaine dernière par exemple, 65% des actions composant le S&P 500 étaient au-dessus de leur niveau moyen des 200 derniers jours. Une large portion du marché est donc en hausse.

« Nous nous sommes un peu éloignés (des principales actions qui profitent directement du boom de l’IA, NDLR) », explique Kathleen Brooks, fondatrice de Minerva Analysis, à Insider. « Je sais qu’ils sont toujours très importants pour les marchés, mais nous constatons en fait un élargissement des performances, avec un certain nombre de noms de différents secteurs qui atteignent des sommets sur 52 semaines ».

« C’est le signe d’un marché vraiment sain et d’un retour à l’investissement passif », continue-t-elle. « Loin de risquer de s’effondrer, les actions semblent en fait plus saines qu’au moment où le rallye de l’IA a vraiment démarré. »

Quels secteurs ? Dans le top 10 des actions du S&P 500, il y a notamment trois actions touristiques : des sociétés qui des organisent des croisières, dont Carnival Corporation (en troisième place). Il y a également General Electric et une société de construction (même si le marché immobilier américain connaît des faiblesses). Les autres sont des valeurs technologiques, et Tesla (mais l’action du constructeur est plus négociée comme un actif de la tech que comme un constructeur automobile). Dans le top 20, on retrouve aussi une chaîne de restaurants et du pharmaceutique, entre autres, tout comme de la tech.

Comment l’expliquer ? Ce rallye « plus large » pourrait avoir plusieurs raisons. Par exemple des investisseurs qui revendent les actions de la tech pour récolter la plus-value et diversifient leur portefeuille en achetant dans d’autres secteurs. Ou des éléments macro pourrait aussi donner un coup de pouce au marché, comme la récession qui n’est toujours pas en vue.

Mais il y a également des risques qui se profilent à l’horizon : d’autres hausses des taux sont toujours possibles, de la part de la Réserve fédérale. Elles pourraient faire chuter la bourse, surtout que le marché prévoyait la fin des hausses des taux il y a quelques semaines encore.