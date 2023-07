Forte croissance pour Tesla : le constructeur de véhicules électriques fait un carton et livre 80% de véhicules de plus qu’il y a un an. Les rabais des derniers mois y sont pour quelque chose. Mais quel impact auront-ils sur les marges ? Et combien de temps est-ce que Tesla pourra encore tenir face au Chinois BYD ?

466.140. C’est le nombre de véhicules que Tesla a livré lors du deuxième trimestre 2022, selon des chiffres publiés dimanche. Un record, mais surtout une croissance époustouflante : c’est 83% de plus qu’il y a un an. Tesla avait habitué le marché à une croissance de 50%, mais l’année dernière, elle était devenue plus lente. Le résultat du trimestre passé surprend aussi les analystes : ils s’attendaient à moins de 450.000 véhicules livrés.

La réponse est immédiate à la bourse. Avant l’ouverture, l’action était déjà en hausse de plus de 7%. Voilà généralement un signe de bon augure pour la journée de négociation. Après une demi-heure, elle continuait toujours sur ce cap, dépassant même les 8%. Si cet élan se maintient, la valeur du constructeur peut augmenter de plus de 50 milliards de dollars ce lundi (pour atteindre près de 900 milliards de dollars).

Baisse des prix, un pari gagnant

À la fin de l’année dernière, Tesla s’était retrouvé avec un stock important de véhicules invendus sur les bras. Elon Musk a alors décidé de casser les prix pour relancer la demande. Au vu des nombreuses livraisons effectuées lors du deuxième trimestre, on peut constater que le pari a marché.

C’est aussi l’avis de Dan Ives de Wedbush, analyste réputé dans le monde de la tech. « Il s’agit d’une livraison massive qui va faire rentrer les bears (« ours » en anglais, personnes qui croient qu’une action va baisser, NDLR) de Tesla en mode hibernation. La baisse des prix a été un coup de poker intelligent pour Tesla et a rapporté des dividendes importants sur le terrain, en particulier pour le marché chinois. Ce trimestre a été un véritable trophée pour Musk & Co », écrit-il dans un tweet ce dimanche soir.

Il ajoute que le prix cible pour l’action serait de 300 dollars. Ce vendredi, elle a clôturé à 261 dollars. En d’autres mots, elle pourrait encore augmenter de plus de 14%, dans un futur proche. Elle a déjà gagné plus de 140% depuis le début de l’année, à titre de comparaison.

Attention à la concurrence : BYD arrive

Tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour Tesla ? Pas si vite. Des ventes exceptionnelles sont une chose, les bénéfices en sont une autre. Pour connaître les chiffres financiers du constructeur de véhicules électriques, il faudra attendre le 19 juillet. Les investisseurs seront très attentifs aux marges bénéficiaires. Celles de Tesla sont habituellement beaucoup plus élevées que celles des autres constructeurs, et c’est ce qui a permis à Tesla d’initier cette guerre des prix. Mais l’enjeu sera de voir à combien elles s’élèvent encore après les rabais massifs.

Autre bémol : combien de temps est-ce que Tesla pourra encore rester le numéro 1 du marché des véhicules électriques ? La concurrence arrive à grand pas. Lors du trimestre passé, le Chinois Build Your Dreams (BYD) a même dépassé l’Américain. Il a vendu 700.244 véhicules, électriques et hybrides rechargeables confondues. Mais si l’on ne se base sur les électriques uniquement, Tesla garde la pole position.