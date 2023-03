Nvidia: l’IA fait fantasmer les investisseurs

Dans le secteur technologique, l’alphabet ne semble plus composé que de deux lettres: IA. Pour les investisseurs, ce couple est une véritable incantation.

Les actions des entreprises actives dans l’intelligence artificielle (IA) se sont en effet appréciées de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de pour cent. Nvidia, qui conçoit les puces sur lesquelles tournent de nombreux modèles d’IA, fait partie de ces titres.

L’engouement pour l’IA explique sans doute, bien plus que les trimestriels du groupe, l’évolution récente du titre Nvidia. L’entreprise a vu son chiffre d’affaires (CA) trimestriel chuter de 20,8% en rythme annuel. Pour le premier trimestre de son exercice décalé, elle table sur une nouvelle baisse de 20% en un an mais par rapport au trimestre précédent, la croissance devrait être de 7%. Le bénéfice par action de 2023 s’élève à 1,76 dollar, à quoi correspond un ratio cours/bénéfice (C/B) de 130 environ. Pour 2024, une amélioration, des bénéfices surtout, semble possible, et le marché table sur une multiplication par deux du bénéfice par action. Le ratio C/B se situerait dans ce cas autour de 65, un niveau qui peut s’expliquer par les perspectives qui entourent l’entreprise: Nvidia est leader dans des secteurs à fort potentiel; elle a déjà montré sa capacité à faire bondir son CA de plus de 50% en un an et peut en outre se prévaloir de marges élevées et d’un très bon bilan.

Conclusion

Reste à savoir si les résultats futurs suffisent à justifier le cours du titre. Nous misons, pour les deux prochaines années, sur une croissance assez importante, qui pourrait faire passer le bénéfice par action à 7 dollars. Le rapport C/B serait alors de 32, ce qui serait déjà beaucoup plus raisonnable – mais il s’agit, donc, d’une projection à deux ans. Bien que Nvidia soit une entreprise de premier ordre, sa valorisation très élevée nous incite à recommander de conserver/attendre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 257,25 dollars

Ticker: NVDA US

Code ISIN: US67066G1040

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 635,4 milliards USD

C/B 2022: 128

C/B attendu 2023: 64,5

Perf. cours sur 12 mois: -7%

Perf. cours depuis le 01/01: +76%

Rendement du dividende: 0,1%