Nvidia rejoint le Dow Jones et éjecte son concurrent

Tout un symbole. Alors que Nvidia est ajoutée au Dow Jones, son concurrent, qui a raté le train de l’IA, en est expulsé.

Nouveau cap important pour Nvidia, l’entreprise des puces électroniques et cartes graphiques qui profite le plus du boom de l’IA. Elle s’apprête à être ajoutée au Dow Jones, un des trois principaux indices boursiers américains. C’est le plus sélect, car contrairement au S&P 500 et au Nasdaq 100, le Dow Jones Industrial Average ne reprend que 30 titres. Les 30 valeurs considérées comme les plus importantes des États-Unis, donc.

L’entrée dans l’indice se fera ce vendredi.

Capitalisation et puces électroniques

Depuis le lancement de ChatGPT au grand public, fin 2022, le cours de Nvidia est parti en flèche. Nvidia est la deuxième entreprise à la plus forte valorisation du monde. 3.337 milliards de dollars, à l’heure d’écrire ces lignes. Apple est en première place, avec à peine 20 milliards de dollars de plus. Les deux se battent d’ailleurs pour la médaille d’or, ces dernières semaines, et elle change régulièrement de main (mais l’avantage reste à Apple). Microsoft occupe la troisième place.



Les puces électroniques et cartes graphiques de Nvidia sont les plus performantes du marché pour développer et faire tourner l’intelligence artificielle. Les acteurs de l’IA se jettent donc sur ces produits, et les ventes de Nvidia explosent. Mais toutes les entreprises actives dans les puces électroniques ne profitent pas autant du boom de l’IA. C’est le cas d’Intel, par exemple, l’entreprise qui fournit les puces de nombreux PC, aujourd’hui.

C’est d’ailleurs elle que Nvidia va croiser dans le hall d’entrée du Dow Jones ce vendredi, avec ses cartons sous les bras et rendant son badge… Elle est éjectée de l’indice et sa place revient à Nvidia.

C’est tout un symbole. Car Intel est en crise, et a déjà licencié 15.000 personnes cette année, en vue de faire des dizaines de milliards de dollars d’économies. Et Nvidia pourrait bientôt attaquer Intel sur un autre front encore : en 2026, cette première lancera ses propres processeurs pour PC. Ce qui devrait coûter des parts de marché à Intel.

La capitalisation boursière d’Intel souffre donc, et tire le Dow Jones vers le bas. Entre janvier et novembre de cette année, le cours a chuté de 53%. Alors que celui de Nvidia a gagné 182% (et devrait ainsi booster l’indice). Sur dix ans, l’évolution est encore plus impressionnante, comme le montre cette vidéo. En clair, si on a investi 100 dollars dans Intel il y a pile dix ans, on en a aujourd’hui plus qu’une cinquantaine. Si on a investi dans Nvidia, ces 100 dollars valent plus de 30.000 dollars aujourd’hui.

