Le patron d’UnitedHealthcare tué par balle en plein coeur de New York

Brian Thompson, le PDG du principal assureur santé aux États-Unis, UnitedHealthcare, a été abattu mercredi matin en plein cœur du quartier d’affaires de Manhattan, à New York. La police, qui traite l’affaire comme un assassinat “ciblé”, mène des recherches pour retrouver le suspect dans la capitale mondiale de la finance.

Il était environ 06H45 (11H45 GMT) quand Brian Thompson, 50 ans, a été abattu devant l’hôtel Hilton de Midtown à Manhattan, qui abrite les sièges de banques, assureurs et groupes financiers, avait révélé dès l’aube la chaîne locale d’informations en continu Pix 11 New York.

M. Thompson a succombé à plusieurs tirs dans le dos et la jambe, a confirmé lors d’une conférence de presse l’inspecteur en chef de la police new-yorkaise (NYPD) Joseph Kenny. L’homme est décédé en arrivant à l’hôpital le plus proche peu après 07H00. Confirmant également ce que des sources anonymes avaient confié à des médias locaux, le policier Joseph Kenny a ajouté: “Tout indique à ce stade qu’il s’agit d’une attaque préméditée, organisée et ciblée”.

“Le mobile de ce meurtre n’est pas connu”, a insisté le haut-gradé.

L’épouse de Brian Thompson, qui a parlé à NBC, a confié que son mari aurait fait l’objet de “menaces de gens”. “Que sais-je, pour une mauvaise couverture (santé)?”, s’est-elle interrogée.

La maison mère UnitedHealth Group de la filiale assurance santé UnitedHeatlcare s’est déclarée dans un communiqué “profondément attristée et choquée par la mort de (leur) cher ami et collègue Brian Thompson”, indiquant “collaborer étroitement avec le NYPD” et demandant “patience et compréhension” à l’opinion publique de la mégapole de 8,5 millions d’âmes, à l’histoire jalonnée de règlements de compte sanglants. La police, qui a rendu publiques des images de vidéo-surveillance du tueur présumé brandissant une arme, offre 10.000 dollars de récompense pour des informations sur cet assassinat, même si elle n’a pas confirmé l’usage d’une arme avec silencieux ni la découverte d’un téléphone portable sur les lieux du crime.

Un photographe de l’AFP a constaté mercredi matin que les abords de l’hôtel, à l’angle de la 54e rue et de la Sixième avenue, l’un des quartiers de Manhattan les plus encombrés le matin et le soir et décoré pour les fêtes de fin d’année, étaient bouclés.

D’après la police, le tueur présumé attendait M. Thompson devant l’hôtel où devait se tenir une conférence d’investisseurs de UnitedHealth Group auquel le dirigeant de la branche santé était convié.

Selon des descriptions de témoins aux enquêteurs et à la presse, le suspect, un homme blanc et mince, portant un masque sur le visage et tout de noir vêtu avec des baskets, s’est enfuit d’abord à pied, puis à vélo électrique.

UnitedHealth Group, géant du secteur

La télévision Pix 11 a raconté que la conférence financière pour les investisseurs de UnitedHealth Group l’hôtel Hilton de Midtown avait commencé à 08H00 avant d’être interrompue une heure plus tard par le grand patron du groupe Andrew Witty, qui s’est ému d’une “situation (…) très grave.”

M. Thompson faisait partie de la maison mère UnitedHealth Group depuis 20 ans et dirigeait sa branche santé depuis 2021. Elle assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système américain d’assurance-santé des seniors. UnitedHealth Group, l’un des assureurs les plus importants de la planète, compte 440.000 employés et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.