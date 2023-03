Telenet: offre acceptable

On se souviendra que les choses avaient mal tourné en 2012, lorsque les minoritaires avaient refusé les 35 euros par action proposés à l’époque par Liberty. Il est toutefois peu probable que le scénario se répète.

Après une suspension de plusieurs jours, la société mère, Liberty Global, a fait offre sur les titres Telenet qu’elle ne détient pas encore. Elle propose 22 euros par action, soit une prime de 59% par rapport au cours de clôture du 15 mars, veille de la suspension. Liberty possède déjà 59,18% des actions Telenet, qui elle-même détient 3,12% de ses titres. Reste donc un flottant de 37,7%, que l’offre évalue à 930 millions d’euros. Ce montant inclut le dividende de 1 euro brut par action payable en mai.

Le conseil d’administration de Telenet est partant, mais les Américains ont des exigences: ils veulent détenir 95% des actions au moins, et se prémunir contre tout changement radical des conditions du marché pendant la durée de l’offre. On se souviendra que les choses avaient mal tourné en 2012, lorsque les minoritaires avaient refusé les 35 euros par action proposés à l’époque par Liberty. Il est toutefois peu probable que le scénario se répète: cela fait 10 ans qu’on parle de reprise; mais le contexte s’est dégradé, d’où l’offre beaucoup plus basse.

Les possibilités de croissance de Telenet sont limitées, sur un marché belge hyperconcurrentiel qu’intégrera bientôt un 4e acteur mobile. Les investissements dans la 5G et dans la fibre optique promettent en outre de peser lourd. Telenet est aujourd’hui valorisée à 6 fois ses flux de trésorerie escomptés pour 2023. L’offre est opportuniste et peu généreuse, certes, mais elle est acceptable, selon les normes belges. Elle est conforme à la valorisation du secteur européen, et supérieure à celle d’Orange Belgique et de Proximus. Compte tenu de la structure de l’actionnariat, il est peu probable qu’un tiers renchérisse. Nous recommandons donc d’accepter; l’investisseur qui ne souhaite pas attendre peut d’ores et déjà céder ses titres en Bourse, moyennant une décote de quelques pour cent.

Conseil: accepter

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 21,06 euros

Ticker: TNET BB

Code ISIN: BE0003826436

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,7 milliard EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -31%

Perf. cours depuis le 01/01: +33%

Rendement du dividende: 4,7%