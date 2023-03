First Majestic Silver: Jerritt Canyon, (provisoirement?) un échec

Le producteur d’or et d’argent a décidé d’interrompre l’activité de Jerritt Canyon, au Nevada, pour une durée indéterminée. Il ne parvient pas à rendre cette mine rentable, et tout porte à croire qu’il ne pense pas que ce soit possible à brève échéance.

First Majestic Silver a acquis Jerritt Canyon en 2021 pour 470 millions de dollars, payés en actions (onéreuses à l’époque), persuadé que la mine doperait sa croissance. Mais nous sommes au regret de constater deux ans plus tard qu’il n’en est rien. La direction s’attendait à ce que Jerritt livre annuellement 200.000 onces troy d’or dès 2024. L’année dernière, seules 72.400 onces en ont été extraites, à un coût moyen bien trop élevé de 2.865 l’once troy. La mine compte une usine de traitement d’une capacité de 4.500 tonnes de minerai par jour et une extension à 6.000 tonnes a été déjà accordée. Pour générer des flux de trésorerie positifs, elle doit traiter au minimum 3.000 tonnes par jour. Or, First Majestic Silver n’est jamais parvenu à atteindre cet objectif. La mine a été déficitaire pendant sept trimestres consécutifs. Hausse des coûts, minerais à faible teneur, conditions météorologiques défavorables: l’on peut affirmer, à sa décharge, que le groupe ne pouvait maîtriser tous ces aspects. Cela dit, il aurait pu émettre des prévisions de production et de coût moins optimistes. De nombreux investisseurs déchantent aujourd’hui. Les 45.000 tonnes de minerai stockées en surface seront, elles, traitées ces prochains mois. Par ailleurs, l’exploration se poursuit.

Le groupe doit réduire ses coûts de production. Pour l’instant, il n’a que trois actifs opérationnels, au Mexique, où tout n’est pas toujours rose non plus.

First Majestic Silver n’a pas encore ajusté ses prévisions, mais l’on suppose que cette année, sans contribution de Jerritt Canyon, la production sera inférieure d’environ un tiers à celle estimée en février. Chutent, elles aussi, la confiance des investisseurs dans la direction, et la réputation de Keith Neumeyer, le CEO, à qui jusqu’ici ils n’avaient jamais rien eu à reprocher. L’équipe a affirmé que cette année le bénéfice d’exploitation augmenterait de moitié et que les coûts de production diminueraient considérablement; que près de la moitié des dépenses d’investissement ont été consacrées à Jerritt Canyon l’année dernière et qu’elles baisseraient donc (jusqu’à la réouverture). Ce n’est certes pas faux, mais pas de nature à apaiser non plus – le redémarrage de la mine entraînera des coûts, il faudra à nouveau recruter du personnel et le former. La fermeture de la mine est en outre susceptible d’affecter la valeur comptable de First Majestic Silver, car il est fort probable qu’il faille comptabiliser une réduction de valeur.

On en saura davantage en mai, quand le rapport trimestriel sera publié. Si l’action demeure digne d’achat, le risque est désormais élevé.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 6,55 dollars

Ticker: AG US

Code ISIN: CA32076V1031

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 1,7 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -47%

Perf. cours depuis le 01/01: -21%

Rendement du dividende: 0,4%